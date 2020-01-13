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Büyükşehir Kağıtspor evinde yenilmiyor

Büyükşehir Kağıtspor 2. Ligde şampiyonluk yolunda emin adımlar ile ilerliyor.

13.01.2020 12:27 | Son Güncelleme: 13.01.2020 12:32Büyükşehir Kağıtspor evinde yenilmiyor
Büyükşehir 2. Ligde şampiyonluk yolunda emin adımlar ile ilerliyor.

2. Ligi temsilcisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, ligin iddialı takımlarından İzmir temsilcisi Ege Üniversitesi GSK' ne konuk oldu. Mavi beyazlı ekip, kendi evinde galip gelerek ligdeki liderliğini sürdürdü. Türkiye Basketbol 2. Liginde şampiyonluk mücadelesi veren, ligde oynadığı 13 maçta sadece 2 kere mağlubiyet gören Kağıtspor, başarılı oyununu maç boyu sürdürerek zorlu müsabakadan 97-77 galip ayrıldı. Mavi beyazlılar aldığı bu galibiyetle ligde TED Ankara Koleji'nin 1 puan önünde lider durumda bulunuyor.

Mavi Beyazlılar bu sonuç ile bu sezon evinde oynadığı 6 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Büyükşehir Kağıtspor 15. hafta müsabakaları kapsamında Aydın temsilcisi Nazilli Belediye takımına konuk olacak. Maç 17 Ocak Cuma günü saat 18.00 'da Nazilli Spor Salonu'nda oynanacak. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

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