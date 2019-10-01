Büyükşehir kale çalışıyor

Yol hizmetleri noktasında Malatya'nın genelinde hummalı bir çalışma örneği sergileyen Büyükşehir Belediyesi Kale'ye bağlı 4 mahallede yol çalışmaları yapıyor. Kale de Uzunhüseyin, Karahüseyin Mahallelerinin ulaşımını sağlayan 5 kilometre uzunluğunda 6 metre genişliğindeki grup yolunda sıcak asfalt çalışmaları yapıyor.

Yaklaşık 3 kilometrelik bölümü tamamlanan grup yolunun geriye kalan 2 kilometrelik bölümünde çalışmalar aralıksız sürüyor.

Gülenköy de yol çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi mahalle içi ulaşımı kolaylaştıracak 4 kilometre uzunluğunda yeni bir yol açtı. 6 metre genişliğinde açılan bağlantı yoluyla Gülenköy'deki ulaşım sorunu çözüldü.

Karaağaç Mahallesinde 2 noktada çalışan Büyükşehir Belediyesi, mahalle yolunu grup yoluna bağlayan 3.5 kilometre uzunluğundaki bağlantı yolunda yol genişletmeleri yaptı. Zor arazi şartlarına sahip bağlantı yolu 3 metreden 6 metre genişliğine çıkarıldı.

Karaağaç Mahallesini Kalkan Sokağa bağlayan 2.7 kilometre uzunluğundaki bağlantı yolu da yine çalışmalar kapsamında genişletiliyor. 3 metrelik mevcut yol 6 metre genişliğine çıkarılıyor. Zor arazi şartlarına sahip bağlantı yolunda güzergah değişiklikleri yapıldı. İki keskin virajın ortadan kaldırıldığı yol daha güvenli hale getirildi.

Bölge halkı yapılan yol çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getirerek Büyükşehir Belediyesine teşekkür ettiler.