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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi işbirliği ile "Büyükşehir Kampüste" başlıklı şehir söyleşileri düzenliyor.Akdeniz Üniversitesi'nde bir hafta sürecek olan Büyükşehir Kampüste Şehir Söyleşileri'nin ilki Turizm ve Tarih Şehri Antalya, Kültür ve Sanat Şehri Antalya konu başlıkları altında gerçekleşti. Turizm Fakültesi'nde gerçekleşen ilk oturuma Turizm Rehberliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Burhan Varkıvarç, Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Daire Başkanı Alper Kazancı, Büyükşehir Şirketli ANSET'in Genel Müdürü Gaye Doğanoğlu katıldı. Öğrencilere Antalya Büyükşehir Belediyesinin, Boğaçayı, Konyaaltı Sahil Yaşam Parkı, Tünektepe Teleferik, Kruvaziyer liman gibi turizmin gelişimini destekleyen vizyon projeleri slaytlar ve konuşmacılar tarafından aktarıldı. Öğrencilerin soruları yanıtlandı.Büyükşehir'in kültür projeleri şaşırtıyorİkinci oturumda ise 'Kültür ve Sanat Şehri Antalya' söyleşisi gerçekleşti. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'ndaki söyleşiye, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ayhan, Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Abdurrahman Çelik ve Eski TRT Genel Müdürü Şenol Göka konuşmacı olarak katıldı. Söyleşiyi Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in eşi Ebru Türel de izledi. Kültürü, insanın ortaya çıkardığı ürünün yaygınlaştırılarak, sembolik bir hale getirilmesi ve bir döneme hitap etmesi olarak tanımlayan Eski TRT Genel Müdürü Şenol Göka, "Kültür her şeyden insanın ürettiği bir şey olması gerekir. Kültür anlamında Büyükşehir Belediyesi'nin projeleri beni çok şaşırttı. Belediyeler kültür faaliyetlerini birkaç konserle birkaç sanatsal faaliyetle atlatır. Ama gördüm ki Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı projelerde tarih işin içerisinde, çevre işin içinde, sanat işin içinde ve bütün bunların harmanlanmış bir şekilde bir arada başarmış bir belediye başkanı görmek beni ayrıca mutlu etti."Kültüre erişim özendiriliyorAntalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Abdurrahman Çelik, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in sanatçı bir kimliği olduğunu ve bu kimliği ile özleşerek özellikle kültür-sanat alanına son derece önem veren bir belediye başkanı olduğunu ifade etti. Çelik, Antalyalıların çeşitli kültür mekanları ve etkinlikler aracılığıyla kültürel yaşama katılımının özendirildiğini belirterek, dezavantajlı toplulukların kültüre erişimi ve kültürel üretime katılımlarına büyük önem verildiğini belirtti.Projeler halkın onayına sunuluyorŞehirde yapılacak projelerin planlama sürecinde bölge halkı, STK'lar ve yerel yönetimlerle birlikte hareket edildiğini ifade eden Çelik, Antalyalıların şehir yönetiminde bizzat yer aldığını kaydetti.Çelik, şöyle konuştu:"Başkanımız Menderes Türel, toplumun genelini ilgilendiren Raylı Sistem gibi projeleri vatandaşın önüne sandığı koymadan hiçbir zaman hayata geçirmez. Öncelikle vatandaşla istişare edilir, istişare sonucuna göre mahalleye sandık koyulur ve ondan çıkacak sonuca göre işlem yapılır. Toplumla işbirliği içinde Antalya'da birçok projeye imza attık. Bunlar, devam eden projelerimiz Kent Müzesi ve Millet Bahçesi, Antalya Ulu Cami ve Türk İslam Medeniyetleri Müzesi, Boğaçayı, Doğu Garajı Çarşı ve Kültür Merkezi Nekropol Alanı, Şarampol ve tamamlanan Konyaaltı Sahil Yaşam Parkı projeleri." - ANTALYA