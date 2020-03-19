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Büyükşehir, Kapı Kapı Dolaşarak Vatandaşa Yeşil Sabun Ve Çamaşır Suyu Dağıtıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından COVID-19'e karşı mücadele kapsamında evde hijyeni desteklemek amacıyla vatandaşa, Gazi şehre özel zeytinyağlı yeşil sabun ve çamaşır suyu dağıtımına başlandı.

19.03.2020 08:57 | Son Güncelleme: 19.03.2020 08:57
Büyükşehir, Kapı Kapı Dolaşarak Vatandaşa Yeşil Sabun Ve Çamaşır Suyu Dağıtıyor

Dünya çapında bir salgın olarak adlandırılmaya başlanan Corona Virüs için planlanan tedbir eylemlerinin uygulama sahası her geçen gün genişliyor. Büyükşehir Belediyesi de enfeksiyon riskini önlemek adına hayata geçirdiği çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek il genelinde 60 mahalleye dağıtımının yapılmasını hedeflediği çamaşır suyu ve yeşil sabun desteğini Şahinbey ilçesine bağlı Kurbanbaba Mahallesi'nde gerçekleştirdiği dağıtım ile start verdi. Hem belediye ekiplerince kapı kapı dolaşarak hem de mahalle irtibat büroları ve gıda bankaları aracılığıyla hazırlanan dezenfekte malzemeleri ağırlıklı olarak kırsal mahallelerde konaklayan halka ulaştırılacak.

Kurbanbaba mahalle sakinlerinden Zühre Özsemer dışarıya çıkmaya çekindiklerini belirterek, "Böyle olağanüstü bir dönemde vatandaşa yaptığı yardımlarından dolayı ise başta Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e daha sonra ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

Yusuf Güneş ise sabah saatlerinde yardım paketinin dağıtımının yapılacağına dair bir açıklama gördüğünü ifade ederek, "Hızlı bir şekilde evlere ulaştırılması gerçekten önemli. Böyle bir dönemde dezenfekte olayı hayati önem taşıyor. Virüsün yayılmaması için hayata geçirilen önlemlerden dolayı emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Koronavirüs, Şahinbey, Güncel

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