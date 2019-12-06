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Büyükşehir karla mücadele ediyor

Malatya kent merkezinde pek etkili olmayan, ilçelerde ve yüksek kesimlerde etkisini iyiden iyiye hissettiren kar yağışlarına karşın, Büyükşehir Belediyesi gece mesaisi yaptı.

06.12.2019 10:21 | Son Güncelleme: 06.12.2019 10:21Büyükşehir karla mücadele ediyor

İlçelerde ve yüksek kesimlerde kapanan mahalle yollarının 300'e yakını gece yapılan çalışmalar sonunda tekrar ulaşıma açıldı. Kapalı olan 109 mahalle yolunu ulaşıma açma çalışmaları ise aralıksız sürüyor.

Açılan yollar gün içerisinde birkaç defa daha açılıyor. Kar küreme çalışmalarının yanı sıra kritik bölgelerde tuzlama çalışmaları da yapılıyor.

Kent merkezinde Yavuz Selim Mahallesi TOKİ konutları, Beydağı kentsel dönüşüm bölgesi, Karagöz, Kernek, İnderesi, Fırat, Çöşnük, Yıldıztepe, Konak, Gündüzbey, Cemal Gürsel Mahallelerinde kar küreme ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi kritik noktalarda bu çalışmalarını sık sık tekrarlıyor.

Acil çağrılara ve yolda kalan vatandaşlara da yardım eden Büyükşehir Belediyesi Bürücek Yaylasında kalan vatandaşların çağrısına anında müdahale ederek yolu ulaşıma açtı. 24 saat aralıksız süren karla mücadele çalışmaları toplam 117 ekiple yapılıyor.


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Kaynak: Bültenler

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