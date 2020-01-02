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Büyükşehir, karla mücadeleye hazır

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, olası kar yağışının olumsuz etkilerini en aza indirgemek amacıyla Karla Mücadele Ekibi oluşturdu.

02.01.2020 13:08 | Son Güncelleme: 02.01.2020 13:12 Büyükşehir, karla mücadeleye hazır
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, olası kar yağışının olumsuz etkilerini en aza indirgemek amacıyla Karla Mücadele Ekibi oluşturdu. bölgesinde sabah saatlerinde yağan 2020 yılının ilk karıyla mücadele başlatan ekipler, ana yolu kardan temizledi, trafik akışının kesilmesini önledi.

Türkiye genelinde kış mevsimi, soğuk yüzünü gösterdi, etkisini artırdı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde çetin geçmesi düşünülen kış aylarının yan etkilerini bertaraf etmek için harekete geçen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, 385 kişilik bir ekip kurdu. Kentin muhtelif bölgelerinde 24 saat hizmet verecek olan Karla Mücadele Ekibi, ana cadde ve yolların yanı sıra kaza riski görülen eğilimli bölgelerde, merkeze uzak kırsal mahallelerde yolları kardan temizleyecek, tuzlama çalışması yürütecek.

385 kişilik ekip; 25 tuz robotu, 25 kar küreme aracı, 18 grayder, 15 loder, 18 beko loder ve 21 kamyonetle görevinin başında olacak.

Öte yandan, şehir merkezinde buzlanmaya karşı kullanılmak üzere 6 bin ton tuz, hazır tutuluyor. - GAZİANTEP

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Başpınar, Sabah, Güncel

Kaynak: İHA

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