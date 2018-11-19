Büyükşehir Kavacık Caddesinde Düzenleme Çalışmalarını Tamamladı

Bölge sakinleri yapılan düzenleme çalışmalarından memnun kaldıklarını belirterek Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'a teşekkür ettiler.

Cadde ve sokak rehabilitasyonu konusunda Malatya'da çok önemli işlere imza atan Büyükşehir Belediyesi, 2018 yılı programı içinde yer alan Kavacık Caddesini Malatya'ya yakışır bir hale getirdi.

Yıldıztepe Mahallesi sınırlarında bulunan Kavacık Caddesinde düzenleme çalışmaları kapsamında yol ve kaldırım çalışmaları yapıldı. Yeşilçam Caddesiyle birleşen cadde, yeni görünümüyle büyük beğeni topladı.

Altyapı ve üstyapı çalışmalarının tamamlandığı Kavacık'ta ağaçlandırma çalışmaları yapılacak. Yıldıztepe Mahallesinin önemli derecede ulaşım yükünü taşıyan cadde Çevre Yolu ile Yeşilçam Caddesini de birbirine bağlıyor.

Bölgenin değeri arttı

Bölge sakinleri de yapılan düzenleme çalışmalarından memnun kaldıklarını belirterek Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'a teşekkür ettiler. Yıldıztepe ve Tandoğan bölgesinin hızlı bir gelişim gösterdiğini belirten vatandaşlar, "Büyükşehir Belediyemiz bölgemizde önemli ana arterleri düzenleyerek, güzel bir görünüme kavuşturdu. Önceden kimsenin gelip yaşamak istemediği bu bölgeye her gün yeni insanlar gelip yerleşiyor. Evlerimizin değeri arttı. Kavacık Caddemizdeki çalışmalar tamamlandı. Güzel asfalt çalışmaları yapıldı. Emeği geçenlere bir kez daha teşekkür ediyoruz" dediler.