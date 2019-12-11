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Büyükşehir, kent hafızasını güçlendiriyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 130 yıllık Zülkadriye Medresesi Kütüphanesi'ne ait defteri, Gaziantep Kent arşivine kazandırdı.

11.12.2019 14:12 | Son Güncelleme: 11.12.2019 14:17Büyükşehir, kent hafızasını güçlendiriyor
Büyükşehir Belediyesi, 130 yıllık Zülkadriye Medresesi Kütüphanesi'ne ait defteri, Gaziantep Kent arşivine kazandırdı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Geçmişten getirdiği tarihi ve kültürel birikimi yansıtmak ve kentlilik bilincini oluşturacak" sözleriyle anlamlandırdığı Kent Arşivi'ni zenginleştirmek amacıyla harekete geçen büyükşehir, yaklaşık 1,5 asır önceki kent hafızasını tazeleyecek önemli bir eser kattı. Osmanlı döneminin önemli eğitim kurumlarından olan Zülkadriye Medresesi'ndeki kütüphanenin yapımı sırasında bağış yapanların isimlerinin yazıldığı defter, Kent Arşivi'nin himayesine alındı. Osmanlı Türkçesi'yle rika hattında yazılı kütüphaneye ait defter, şehrin geçmişindeki önemli kişileri günümüze taşıdı. Kütüphaneye bağışlanan kitapların listesinin yer aldığı defter, Osmanlı İmparatorluğu döneminde tarihi yapıları ve olayları ışık tuttu. Defterde, yaşanan olaylara tanıklık eden Hacı Hanifizade, Abdullah Namık Efendi ve Kilis Müftüsü Bedrizade Ahmed Haki Efendi gibi şairler tarafından yazılan şiirler Türk Edebiyatı'na kazandırılacak.

Zülkadriye Medresesi defteri 12 sayfa kitap fihristi, kütüphaneyi tesis eden vakfın mütevellisi Abdullah Edip Efendi'ye ait bir not, 600 cilt kitabın vakfedildiği, kütüphanenin ne şekilde kullanılacağı hakkında bilgiler, kütüphaneye başkaları tarafından bağışlanan kitapların listesi, başta olmak üzere 6 bölümden oluştu. - GAZİANTEP

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Fatma Şahin, Gaziantep, Güncel

Kaynak: İHA

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