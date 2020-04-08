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Büyükşehir kentsel dönüşümde sınır tanımıyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum'daki kentsel dönüşüm yatırımlarını salgınla mücadele sürecinde bile yakından takip ediyor.

08.04.2020 18:36 | Son Güncelleme: 08.04.2020 18:37
Büyükşehir kentsel dönüşümde sınır tanımıyor
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum 'daki kentsel dönüşüm yatırımlarını salgınla mücadele sürecinde bile yakından takip ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile sürdürdüğü temasları salgın sebebiyle video konferans ortamına taşıyan Başkan Sekmen, Bakan Murat Kurum'la sık sık görüşerek, kentsel dönüşüm projelerinde gelinen son durumu değerlendiriyor. Bu çerçevede Bakan Kurum'la yeni bir görüşme daha gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Dağ Mahallesi, Sanayi, Hilalkent ve Gölbaşı kentsel dönüşüm projelerinin yanı sıra Pasin Ovası Depolama Sahası ile Hacı Cuma Projesi'ni de bir kez daha masaya yatırdı. Video konferans yoluyla yapılan toplantıda Erzurum Kalesi etrafında gerçekleştirilecek dönüşüm için görüşme, uzlaşma ve kamulaştırma çalışmalarının başlatılmasına da karar verildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen'in Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'la dijital ortamda gerçekleştirdiği görüşmede; Dağ Mahallesi'nde 8. Etap olarak adlandırılan riskli alanda kamulaştırma işlemleri ve arazi işlemleri tamamlanan parsellerde 500 konutluk projenin TOKİ işbirliğiyle yapılması konusu ele alınırken, yine Sanayi-Hilalkent mevkiinde 508, Gölbaşı mevkiinde de, dönüşüm amaçlı kullanılmak üzere üretilecek 784 adet konut için bazı parsellerin rezerv konut alanı ilan edilmesi kararlaştırıldı.

Kale çevresinde kamulaştırma başlıyor

Görüşmede ayrıca yine Dağ Mahallesi'nde "3. Etap" olarak riskli alan ilan edilen ve kamulaştırma işlemleri tamamlanan bölgede hak sahiplerine sunulmak üzere rezerv konut üretimi planlanırken, Kale Çevresi - Ulucamii - Çifte Minareli Medrese etrafında ilan edilen riskli alan için görüşme, uzlaşma ve kamulaştırma çalışmalarının başlatılması yönünde görüş birliğine varıldı. Pasin Ovası Depolama Sahası ve Hacı Cuma Projesi'nin son durumunun da ele alındığı video konferans görüşmesinde, söz konusu projeler için bakanlığın her türlü desteği vermeye hazır olduğu bir kez daha ifade edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, konuyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, kentsel dönüşüm projelerinin planlandığı şekliyle hayata geçirilmesi noktasında büyük hassasiyet gösterdiklerinin altını çizdi. Başkan Sekmen, "Covid-19 salgınıyla mücadelemizi aksatmadan sürdürürken, yanı sıra yatırım projelerimizle de yakından ilgileniyoruz. Ankara'da sık sık bir araya geldiğimiz Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum Beyefendi ile birlikte bu kez video konferans ortamında bir araya geldik ve kentsel dönüşüm projelerimizin son durumunu ele aldık. Yeni kararlar aldık, yeni planlamalar yaptık. Yatırım sürecimizi aksatmadan yönetiyor ve Erzurum'a yönelik kentsel dönüşüm adımlarını planlı bir biçimde atmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Etiketler: Mehmet Sekmen, Murat Kurum, Erzurum, Güncel
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