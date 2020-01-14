Büyükşehir Kırkağaç'ta bilgilendirmelerde bulundu

Programa Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta da katıldı.

Kırkağaç ilçesinde düzenlenen program ile çiftçilerin istek ve talepleri dinlendi. Kapalı pazaryeri düğün salonunda yapılan programa Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yılmaz Usta, Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, Kırkağaç MHP İlçe Başkanı Halil Boğaz, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Emin Güngör, Devlet Su İşleri İzmir Bölge Müdürlüğü yetkilileri ile ilgili kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Toplantıda Kırkağaçlı çiftçilerin istek ve talepleri dinlenirken, yönelttikleri sorular da yanıt buldu. Toplantıya katılan Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta ise Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı çalışmalar hakkında çiftçileri bilgilendirirken, ilgili sorulara da yanıt vererek çiftçilerin bilgilenmesini sağladı. Yılmaz Usta aynı zamanda Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yapacağı yeni projeler hakkında da bilgilendirmelerde bulundu.