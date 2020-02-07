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Büyükşehir Kırkgöz'ün bozulan yollarını yeniliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Döşemealtı İlçesi'ne bağlı Bıyıklı Mahallesi Kırkgöz yolunun bozulan bölümlerini yeniliyor.

07.02.2020 14:15 | Son Güncelleme: 07.02.2020 14:15Büyükşehir Kırkgöz'ün bozulan yollarını yeniliyor
Antalya Büyükşehir Belediyesi İlçesi'ne bağlı Bıyıklı Mahallesi yolunun bozulan bölümlerini yeniliyor.

Kırsalda yolların konforu ve güvenliği için çalışmalarını sürdüren Antalya Büyükşehir Belediyesi, yeni yollar açarken mevcut yolların da bakımını yapıyor. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Döşemealtı ilçesi Kırkgöz yolunda zamanla deforme olan bölgelerini iş makinalarıyla söküyor. Yağmur suyunun akışını sağlamak için mevcut büz ağızlarını temizleyen ekipler ihtiyaç duyulan bölgelere de büz koyuyor ve şarampolleri temizliyor. Döşemealtı'nda ayrıca Yağca Mahallesi yolunda da bakım onarım çalışmaları yapan Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından iki yolu da asfaltlayacak. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Döşemealtı, Kırkgöz, Güncel

Kaynak: İHA

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