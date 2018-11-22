Büyükşehir Kırsalda Yolları Kışa Hazırlıyor

Seyitgazi İlçesi ile Han İlçesi arasındaki ulaşımı sağlayan bağlantıtı yolunda ağır tonajlı araçların meydana getirdiği hasarlar Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı ekiplerince giderilerek, ulaşımda aksamaların meydan gelmemesikış koşullarına hazırlanıyor.

Cevizli, Bardakçı ve Hankaraağaç kırsal mahallerinin de ulaşımını sağlayan 10 kilometrelik yolda oluşan hasarla ilgili olarak ekipler önce zemin iyileştirme çalışmalarını gerçekleştirerek, yolun genişliğini 5 metreden 6 metreye çıkardılar. Yoğun bir araç trafiğine sahip olan Seyitgazi-Han yolu üst yapı çalışmalarına başlayan Büyükşehir ekipleri, bozulan kısımların bakım onarım-yama çalışmasına hiç ara vermeden devam ediyor.

Yol çalışmalarının sürdürüldüğü bölgelerde sürücülerin işaret ve işaretçilerin uyarılarına dikkat etmelerini uyarısında bulunan yetkililer, yolun güvenli sürüş için standartlarının yükseltildiğini söylediler.