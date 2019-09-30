Büyükşehir kış dönemi spor okulları başlıyor

YARININ UMUDU OLAN ÇOCUKLAR İÇİN

Büyükşehir Belediyesi, yarınlarımızın umudu olan minik sporcuların akademik başarılarının yanında bedensel ve zihinsel gelişimi, özgüvenlerinin sağlaması yönünde önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. Bu doğrultuda "Spor Kenti Kocaeli" sloganıyla Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi bünyesinde 2012 yılından itibaren Ücretsiz Kış Dönemi Spor Okulları düzenleniyor.

130 SPOR TESİSİ, 180 ANTRENÖR

Spor okullarında, ilk ve ortaokul yaş aralığındaki öğrencilere, 130 spor tesisinde, alanında uzman 180 antrenör tarafından eğitim verilecek. Eğitimler Atletizm, Badminton, Basketbol, Cimnastik, Güreş, İzcilik, Masa Tenisi, Satranç, Voleybol, Yüzme olmak üzere 10 branşta sunulacak.