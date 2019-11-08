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Büyükşehir kış hazırlıklarını sürdürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, olumsuz kış koşullarına karşı hazırlıklarına devam ediyor.

08.11.2019 11:27 | Son Güncelleme: 08.11.2019 11:31 Büyükşehir kış hazırlıklarını sürdürüyor
Büyükşehir Belediyesi, olumsuz kış koşullarına karşı hazırlıklarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından olumsuz hava koşullarında kar ve buz temizliği ile nakliye işi ihalesi yapacak.

Büyükşehir Belediyesi, kış şartlarında yaşanabilecek olumsuzlukların en kısa sürede giderilmesi için hizmet alımı gerçekleştirecek. Kar ve buzla mücadele ile nakliye işi için 26 Kasım Salı günü ihale yapılacak. İhalenin içeriğinde 80 bin kilometre kar temizliği ve tuzlama yapılması, 10 bin ton malzeme nakli gibi hizmetler bulunuyor.

Kar ve buz temizliği ile nakliye işi ihalesi 26 Kasım Salı günü saat 09.30'da yapılacak. - KAYSERİ

Kayseri, Güncel

Kaynak: İHA

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