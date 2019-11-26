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Büyükşehir kışa hazırlanıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kış mevsiminde kar ve buz temizleme çalışmaları için hazırlıklarını sürdürüyor.

26.11.2019 10:38 | Son Güncelleme: 26.11.2019 10:43Büyükşehir kışa hazırlanıyor
Büyükşehir Belediyesi, kış mevsiminde kar ve buz temizleme çalışmaları için hazırlıklarını sürdürüyor. Kış şartlarında kar ve buz temizleme işi için ihale yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından kar-buz temizleme ve nakliyesi işleri için yapılan ihaleye beş firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 2 milyon 634 bin TL olan ihalede dört firma teklif verdi. İhaleye girerek teklif veren firmalar ve teklifleri şöyle oldu:

İloğlu Enerji: 2 milyon 200 bin TL

Dinçer İnşaat: 2 milyon 771 bin TL

Seykan Mühendislik: 2 milyon 879 bin TL

Orca Lojistik: 2 milyon 987 bin TL

İhale, tekliflerin incelenmesinin ardından sonuçlanacak. - KAYSERİ

Kayseri, Güncel

Kaynak: İHA

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