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Büyükşehir kompleksi sağlıklı yaşamın kapılarını aralıyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi Spor Kompleksi ve Yaşam Merkezi, hem vatandaşlara hem de sporculara kapılarını açık tutmaya devam ediyor.

06.01.2020 14:22 | Son Güncelleme: 06.01.2020 14:22 Büyükşehir kompleksi sağlıklı yaşamın kapılarını aralıyor

Kentin yaşamına renk katan ve 7'den 70'e herkesin kolaylıkla faydalanabildiği Hatay Büyükşehir Belediyesi Spor Kompleksi ve Yaşam Merkezi, bu yıl içinde de binlerce sporseveri ağırladı.

2019 yılı içerisinde 7-14 yaş grubundaki 9 bin 374 genç sporcuya 14 farklı branşta ev sahipliği yapan kompleks, fitness, step-aerobik, zumba ve yüzmede 5 bin 7'si kadın olmak üzere 9 bin 71 sporsevere hizmet verdi.

Yıl içerisinde ücretsiz kurslar, üye kayıtları ve günlük girişler başta olmak üzere toplamda 44 bin 780 sporsever de Türkiye'nin en büyük ikinci spor kompleksi olma özelliği ile öne çıkan tesisten faydalanma imkânı buldu.

2015 yılında faaliyete başlayan ve bugüne kadar geçen süre zarfında birçok önemli turnuvaya ev sahipliği yapan kompleks, yeni yılda da Hataylı sporseverlerin fiziksel ve ruhsal gelişimlerine katkı sağlamaya devam edeceğe benziyor.

Kış aylarında da kayıtların devam ettiğini ifade eden Büyükşehir yetkilileri, tüm sporseverleri Hatay Büyükşehir Belediyesi Spor Kompleksi ve Yaşam Merkezi'ne davet etti.


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Kaynak: Bültenler

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