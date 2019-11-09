Büyükşehir Konservatuvarı'nda ebru öğreniyorlar

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Geleneksel Türk Süsleme Sanatları Eğitim Merkezi'nde, Ebru öğrencileri tarihi yüzyıllar öncesine dayanan Ebru'nun yapımını öğreniyor. Öğrenciler tarafından yapılan sanat eserleri gerek Kocaeli'de gerekse il dışında çeşitli sergilerde sergileniyor. Seka Kültür alanında hizmet veren Geleneksel Türk Süsleme Sanatları Merkezi, geleneksel sanatlarımızın öğretilerek nesilden nesile yaşaması için hizmet veriyor.

EBRU İNSANLARIN GİZLİ YÖNLERİNİ KEŞFETTİRİYOR

Geleneksel Türk Süsleme Sanatları Merkezi'nde 2004 yılından bu yana Ebru eğitmenliği yapan Gülseher Kahraman, bu yıl 15 ebru öğrencisi bulunduğunu belirterek 3 yıl süren bir eğitim sonrası öğrenciler mezuniyet belgesi alarak mezun olduklarını ifade etti. Bu yıl yapılan yetenek sınavı ile 7 öğrencinin eğitime başladığını belirten Kahraman, insanların gizli yönlerini keşfetmesine, yeteneklerinin ortaya çıkmasına ve hayatlarında köklü değişiklikler yapmasına ebru sanatının vesile olduğunu ifade etti. Ebru sanatıyla meşgul olduktan sonra birçok öğrencisinin hayatında köklü değişiklikler olduğunu belirten Gülseher Kahraman, üç çocuk annesi bir öğrencisinin ebru yapmaya başladıktan sonra Sakarya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Süsleme Sanatları Bölümü'nü kazandığını ifade etti.

EBRU KONUSUNDA SAYILI MERKEZLERDEN BİRİSİ

2004 yılından bu güne eğitim verilen Geleneksel Türk Süsleme Sanatları Merkezi'nde eğitim alarak mezun olan öğrencilerin birçok kurumda ebru eğitmeni olarak görev yaptığından söz eden Gülseher Kahraman, bazı mezunların da yurt dışında eğitmen olarak ebru sanatını insanlara öğrettiğini ifade etti. Ebru konusunda ülkemizdeki sayılı merkezlerden birisinin Kocaeli'de olduğunu ifade eden Kahraman, ebru yapmanın bir hobinin ötesinde çok geniş kapsamlı bir uğraş olduğunun altını çizdi. Öğretmenlik yapan öğrencilerinin okullarında kendi öğrencilerine bu sanatı öğrettiklerini, Jeoloji mühendisi olan bir öğrencisinin şizofreni hastalarına yönelik psikolojik destek sağlayan ilimizde faaliyet gösteren Kushachi Hobi Akademisinde ebru ve müzikle terapi uygulaması yaptığını belirtti.