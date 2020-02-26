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Büyükşehir Konservatuvarı Oda Orkestrası seçmeleri yapıldı

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Oda Orkestrası seçmeleri yapıldı, kazananlar www.kocaeli.bel.tr adresinden duyuruldu.

26.02.2020 16:39 | Son Güncelleme: 26.02.2020 16:39Büyükşehir Konservatuvarı Oda Orkestrası seçmeleri yapıldı

Koro şefi Engin Şen, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Devlet Konservatuvarı Müdürü Doç. Dr. Enver Mete Aslan, Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarından Gökhan Ulutandan oluşan jüri üyeleri, yaptıkları değerlendirme ile Oda Orkestrası'na seçilecek kişileri belirledi.

45 kişinin girdiği seçmelerden 21 kişi seçilerek Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Oda Orkestrası'na katılmaya hak kazandı. Büyükşehir Konservatuvar Oda Orkestrası, Engin Şen'in şefliğinde batı sanat müziği düzenlemeleri ağırlıklı bir repertuvar ile çalışan orkestra bünyesine katacağı yeni üyeler ile büyümeyi hedefliyor.


Kocaeli Üniversitesi, Mete Aslan, Engin Şen, Güncel

Kaynak: Bültenler

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