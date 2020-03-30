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Büyükşehir, kooperatiflere el dezenfeksiyonu ve maske dağıttı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında kullanılmak üzere kooperatiflere dezenfeksiyon ve maske dağıttı.

30.03.2020 17:44 | Son Güncelleme: 30.03.2020 17:44
Büyükşehir, kooperatiflere el dezenfeksiyonu ve maske dağıttı

Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında kullanılmak üzere kooperatiflere dezenfeksiyon ve maske dağıttı.

OTOBÜSLER DEZENFEKTE EDİLİYOR

Büyükşehir Belediyesi, dünya genelini etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı il genelinde aldığı önlemleri artırıyor. Bu hizmetler kapsamında Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü, özel halk otobüsleri için çalışma başlattı. Toplu taşımada belediye otobüslerinin yanı sıra özel halk otobüsleri de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce dezenfekte ediliyor.

TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINA DEZENFEKTAN

Sağlık Bakanlığı tarafından korona virüs riskine karşı belirlenen 14 kuralın ilki ve en önemlisi olan el temizliği için Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Toplu taşıma sürücüleri ve toplu taşıma araçlarını kullanmak zorunda olan vatandaşların bu ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran Büyükşehir Belediyesi, kooperatiflere dezenfeksiyon ve maske dağıttı.

ŞOFÖRLERE MASKE

Vatandaşlarımız otobüse binerken rahatlıkla ellerini dezenfekte edebilecek. Salgın riskine karşı otobüs şoförlerinin korunması ve daha rahat çalışabilmeleri için de, şoförlere maske dağıtıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaeli genelindeki tüm kooperatiflere bağlı 2 bin toplu taşıma aracı için dezenfekte ve maske temin edildi.

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Kaynak: Bültenler

Etiketler: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Güncel
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