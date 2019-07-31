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Büyükşehir Kumluca'da yol yapım çalışmalarını sürdürüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kumluca'da yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.

31.07.2019 13:01 Büyükşehir Kumluca'da yol yapım çalışmalarını sürdürüyor
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kumluca'da yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir belediyesi, Kumluca mahallelerinde bozuk yollara bakım ve onarım yapıyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri Kumluca'nın Salur Mahalle yolundaki 8 kilometrelik asfalt çalışmalarını tamamladıktan sonra Çayiçi ve Yenikışla Mahalleleri arasındaki 15 kilometrelik bağlantı yolunda asfalt öncesi bakım onarım ve genişletme çalışmalarına başladı.

Kırsal Hizmetler bakım ve onarım ekipleri Çayiçi ve Yenikışla Mahallelerinde deforme olan asfaltı kazıyıp, yol üzerilerinde bulunan bazı virajları genişleterek, çökme yapan bölümleri doldurup sıkıştırıyor. Ayrıca yağmur ve sel sularından yolların zarar görmemesi için belirlenen bölümlere büz yerleştiriyor. Ekipler bu çalışmaların ardından yolu asfaltlayarak bölge halkının ulaşımda yaşadığı sorunları çözmüş olacak. Ekiplerin yaptığı çalışmalardan son derece memnun kaldıklarını belirten bölge halkı Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e teşekkür etti. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kumluca, Salur, Güncel

Kaynak: İHA

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