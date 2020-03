Büyükşehir'le hayat eve sığıyor Bursa Büyükşehir Belediyesi Vefa Sosyal Destek Ekibi, iki günde 7 bin 568 çağrıya cevap verdiBURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 60 yaş ve üzeri vatandaşların evlerinden çıkmaması için oluşturduğu Vefa Sosyal Destek Ekibi, iki günde 7 bin 568 çağrıya cevap verdi. Market alışverişinden ilaca, hasta bakımından sıcak yemeğe kadar yaşlı vatandaşların talepleri karşılanırken, bazı vatandaşların can sıkıntısını gidermek için ekiplerden bulmacası bol gazete istedikleri bile gözlendi. Çin'de ortaya çıkan, kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de ölümlere yol açan korona virüsüne karşı toplu ulaşım araçları başta olmak üzere vatandaşların yoğun olarak kullandığı kamuya açık alanlarda dezenfekte çalışması yapan Bursa Büyükşehir Belediyesi, risk grubunda olan 60 yaş ve üzeri vatandaşları evlerinde tutmak için oluşturduğu Vefa Sosyal Destek Ekibi ile gece gündüz çalışıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından da 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilmesiyle adeta evlerine hapis olan yaşlıların her türlü talebi Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor.İki günde 7568 çağrıVatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi'nin Vefa Sosyal Destek Ekibine 444 16 00 ve 716 11 55 numaralı telefonlar ile Alo 153 hattından ulaşırken, 50 araç ve 200 personelden oluşan ekip büyük bir fedakarlıkla gece gündüz çalışıyor. Son iki gün içinde Vefa Sosyal Destek Ekibine toplam 7568 çağrı gelirken, bu çağrılardan 7167'si ekipler tarafından karşılandı. Taleplerin başında evde bakım hizmeti gelirken, iki günde 757 vatandaşa evinde sağlık hizmeti verildi. Büyükşehir'den ambulans talebinde bulunan 78 kişinin de hastaneye nakli sağlandı.Bulmacalı gazeteSokağa çıkabilecek yaşta bir yakınları bulunmaması nedeniyle iki günde 51 vatandaş da belediyeden market alışverişlerinin yapılmasını istedi. Bu vatandaşların gıda ve ilaç taleplerinin yanında en fazla talep ettiği şeylerden biri de bulmacası bol gazete oldu. Son iki gün içinde 214 kişi de erzak yardımı isterken, sosyal hizmetler ekiplerinin yaptığı incelemede ihtiyaç sahibi olduğu anlaşılan 70 vatandaşa erzak yardımı yapıldı. Yemek yapamayacak kadar yaşlı veya hasta oldukları tespit edilen 58 vatandaşa da talepleri doğrultusunda sıcak yemek götürüldü.Bu arada içme suyunu kartlı dolum sistemiyle karşılayan 60 yaş ve üstü abonelerin evlerinden çıkmadan bu hizmeti alabilmeleri için BUSKİ tarafından başlatılan el terminalleri ile kapıda su kartı yüklemesi hizmetinden yararlanmak isteyen 5 vatandaşın bu talebi de anında karşılandı.Bursalı yaşlılar yalnız değilBu arada son açıklanan TÜİK verilerine göre nüfusu 3 milyon 56 bin 120 olan Bursa'da, 60 ve üzeri yaşlıların sayısı 425 bin 155. Bursa nüfusunun yüzde 13.9'unu 60 ve üzeri yaşlılar oluştururken, bu yaşlılardan sadece 7568'i, yani yüzde 1.7'si Büyükşehir Belediyesi'nin Vefa Sosyal Destek Ekibine başvurdu. Bu veriler Bursalı yaşlıların büyük oranda yalnız olmadıklarını, ihtiyaçlarını karşılayan yakınlarının bulunduğunu ortaya koydu. Yalnızlık çeken yüzde 1.7'lik kısım ise Bursa Büyükşehir Belediyesi sayesinde artık kendilerini yalnız hissetmiyor.Bu süreci birlikte aşacağızBursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, özellikle 60 yaş ve üzeri vatandaşların sağlıklarını riske atmaması için evden çıkmamalarını, ihtiyaçlarının karşılanması için belediyeye başvurmasını istedi. Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü salgınının en az hasarla atlatılması için başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere tüm kurumlar tarafından titiz bir çalışma yürütüldüğünü ifade eden Başkan Aktaş, "Başta hükümetimiz ve kent yöneticileri olarak bizler her türlü tedbiri alıyoruz. Ancak vatandaşlarımız da bu sürece katkı koymalı. Hastalığın yayılımını önlemek için mümkün olduğunca sosyal mesafeyi açmalı ve evlerimizde kalmalıyız. Bu süreçte özellikle sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen 60 yaş ve üzeri vatandaşlarımız hiçbir endişeye kapılmasın. Her türlü ihtiyaçları için Büyükşehir Belediyesi olarak onların yanındayız. Bir telefonla bize ulaşmaları mümkün. Bu tedbirleri devam ettirdiğimiz sürece, salgını en az hasarla atlatacağımıza inanıyorum" dedi.

Kaynak: İHA