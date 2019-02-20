Büyükşehir'le Uludağ Keşfi

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlendiği Büyükşehir Okul Sporları Etkinliğinin (BOSE) bir ayağını oluşturan Uludağ Kayak Şenliği, Bursa'da yaşamalarına rağmen Uludağ'ı hiç görmeyen çocukları Uludağ ve karla buluşturuyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin 'Bursa'nın 17 ilçesinde yaşayan çocukların tamamının Uludağ'ı bilmesi ve kayak sporunu öğrenmesi hedefiyle' başlattığı 'Uludağ Kayak Şenliği, yoğun bir katılımla devam ediyor. Proje kapsamında yaklaşık bin öğrenci ve öğretmenin Uludağ'la buluşturulması hedeflenirken, Mustafakemalpaşa ilçesinden gelen Tepecik Şehit Ali Üzel Ortaokulu ve İbni Sina Özel Eğitim Okulu'ndan 40 öğrenci ve 5 öğretmen, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından Uludağ'a uğurlandı. Teleferik istasyonunda öğrencilerle bir araya gelen Başkan Aktaş, bugüne kadar teleferiğe hiç binmedikleri için korkan çocukları ise 'korkulacak bir şey olmadığı' konusunda ikna etti. Günün anısına Başkan Aktaş ile hatıra fotoğrafı çektiren öğrenciler, daha sonra teleferikle Uludağ'da çıktı.

Kış sporları ile tanışma imkanı

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş bu projeden, Bursa'da yaşayan ancak teleferiğe hiç binmemiş, Uludağ'ı görme fırsatı yakalayamamış çocukların yararlandığını hatırlattı. Böylelikle bu çocukların kış sporları ile tanışma imkanı da bulacağını ifade eden Başkan Aktaş, "Çocuklarımızın dağın güzelliklerinden kışın faydalanabilmesi ve Uludağ'da farklı bir gün geçirmeleri, aynı zamanda kayak sporunu tanımaları hedefiyle böyle bir organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Her gün bir ilçemizden gelen 6-7 ve 8. sınıf öğrencileri yanlarındaki öğretmenleriyle uygulamadan yararlanıyor. Etkinlik sonuna kadar 17 ilçemizden bine yakın öğrenci ve öğretmenimizi Uludağ'da ağırlayacağız. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içinde gerçekleştirdiğimiz etkinliğimizin Teleferik A.Ş de sponsor olarak katkı veriyor. Ben Teleferik A.Ş'ye de bu desteği nedeniyle teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın da gönüllerince bir gün geçirmelerini diliyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler