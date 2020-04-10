Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Büyükşehir'le vatandaşlar sporundan geri kalmıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından korona virüs mücadelesi kapsamında sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla "evde kal" çağrısına uyan vatandaşların günlük egzersizlerini gerçekleştirmek için spor hocaları eşliğinde örnek bir çalışma hayata geçirildi.

10.04.2020 13:59 | Son Güncelleme: 10.04.2020 13:59
Büyükşehir'le vatandaşlar sporundan geri kalmıyor
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından korona virüs mücadelesi kapsamında sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla "evde kal" çağrısına uyan vatandaşların günlük egzersizlerini gerçekleştirmek için spor hocaları eşliğinde örnek bir çalışma hayata geçirildi.

Korana virüs salgınının dünyayı etkisi altına almasıyla birlikte insan hayatında meydana gelen farklılıklar her geçen gün artarken Büyükşehir Belediyesi yeni bir etkinlik organize ederek, vatandaşların evlerinden çıkmadan sportif faaliyetlerini yürütebilmesine imkan sunuyor. Kentin farklı noktalarında rutin olarak gerçekleştirilen bu uygulamada, ikamet edilen evlerin balkonlarında yer alan halk, site bahçesindeki spor hocalarının telkinlerine uygun şekilde egzersizlerini yaparak hem moral ve motivasyon depoluyor hem de sporundan geri kalmıyor.

Dünya Sağlık Örgütünce (WHO) "Pandemi" ilan edilerek küresel bir salgının varlığını kabul edilmesi, yaşam koşullarını değiştirirken insan sağlığına yönelik hassasiyet ve duyarlılık da ciddi bir boyuta erişti. Sosyalleşmenin tehlike arz ettiği bu süreçte insanların evde geçirdiği zaman aralığının giderek artması gündelik alışkanlıklarda yeni konsept arayışına girilmesinin gereğini de beraberinde getirdi. Sağlıklı ve uzun yaşamın sırrı olarak addedilen sportif aktivitelerin Gazi şehirde düzenli aralıklarla yapılması için devreye giren Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği bu yeni egzersiz uygulaması ise vatandaşı bu zor süreçte bir nebze de olsa sevindirdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Etiketler: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
CHP’li vekilin ’Can kaybı rakamları doğru değil’ sözleri Meclis’te tansiyonu yükseltti Haberler
CHP'li vekilin "Can kaybı rakamları doğru değil" sözleri Meclis'te tansiyonu yükseltti
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Haberler
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
53 milyon liralık çoban desteği 18.00’den sonra hesaplara yatacak Haberler
53 milyon liralık çoban desteği 18.00'den sonra hesaplara yatacak
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin Haberler
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin
Türk dünyasına ’Yeni döneme hazır olun’ mesajı verip Kutadgu Bilig’deki manidar cümleyi paylaştı Haberler
Türk dünyasına "Yeni döneme hazır olun" mesajı verip Kutadgu Bilig'deki manidar cümleyi paylaştı
Türkiye’nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı Haberler
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
Haberler ›› Güncel ››Büyükşehir'le vatandaşlar sporundan geri kalmıyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:41: Mersin'de anne ve kızından 9 gündür haber alınamıyor - Haber 14:40: Ücretsiz maske eczanelerden verilecek - Haber 14:40: Gürkan pazarı ziyaret edip maske dağıttı - Haber 14:40: Patnos Halk Eğitim Merkezi'nde usta öğreticiler gönüllü maske üretiyor - Haber 14:40: Batman'da emniyet müdürü ve yardımcılarına, eşlerinden sürpriz kutlama - Haber 14:14: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Zirvesi'nde yaptığı konuşmayı Kutadgu Bilig'den mesajla bitirdi - Haberler 13:15: Koronavirüs salgını Çin'in aklını başına getirdi: Köpek eti yemek yasaklanıyor - Haber 11:12: Yaşlı kadını dolandırırken utanmadı, kameraları görünce "Ne olur çekmeyin" dedi - Haberler