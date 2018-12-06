Büyükşehir'li Güreşçiler Üçüncü Bitirdi

Gürsu Gençlik Hizmetleri Spor Salonu'nda oynanan müsabakalar, Büyükşehir Başkanı Alinur Aktaş tarafından da ilgiyle izlendi.

Büyükler Güreş Süper Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, A Grubu 7.hafta karşılaşmasında İLBANK Spor Kulübü'nü ağırladı. Oldukça keyifli geçen müsabakalarda Büyükşehirli sporcular, 57 Kg'da Muammer Sancak rakibi Hakan Demirci'yi 8-3, 61 Kg'da Barış Kaya rakibi Selahattin Sert'i 12-2, 65 Kg'da Abdi Zurnacı rakibi Onur Arı'yı 10-0, 92 Kg'da Mustafa Dilber rakibi Yusuf Acehan'ı 8-2, 97 Kg'da Baki Şahin rakibi Erhan Döşlü'yü 10-0 mağlup ederken, 74 Kg'da Muhammet Demir rakibi Doğukan Kalaycı'yı tuşla geçmeyi bildi. Yeşil-beyazlı diğer sporcular 70 Kg'da Fatih Yıldırım, 86 Kg'da Tarık Gür,79 Kg'da Muhammet Ali Güngör ve 125 Kg'da Bilal Kahraman rakiplerine üstünlük sağlayamasa da Büyükşehir Belediyespor maçı 6-4 üstünlükle sonuçlandırdı.

Bu sonuçla ligin yedinci ve son haftasında minderden galibiyetle ayrılan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü topladığı 8 puanla A grubunu 3. Sırada tamamlamayı bildi.