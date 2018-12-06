06 Aralık 2018, 13:55
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Büyükşehir'li Güreşçiler Üçüncü Bitirdi

Büyükşehir

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Güreş Takımı evinde İLBANK Spor Kulübü'nü 6-4 mağlup ederek ligi üçüncü sırada tamamladı.

Gürsu Gençlik Hizmetleri Spor Salonu'nda oynanan müsabakalar, Büyükşehir Başkanı Alinur Aktaş tarafından da ilgiyle izlendi.

Büyükler Güreş Süper Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, A Grubu 7.hafta karşılaşmasında İLBANK Spor Kulübü'nü ağırladı. Oldukça keyifli geçen müsabakalarda Büyükşehirli sporcular, 57 Kg'da Muammer Sancak rakibi Hakan Demirci'yi 8-3, 61 Kg'da Barış Kaya rakibi Selahattin Sert'i 12-2, 65 Kg'da Abdi Zurnacı rakibi Onur Arı'yı 10-0, 92 Kg'da Mustafa Dilber rakibi Yusuf Acehan'ı 8-2, 97 Kg'da Baki Şahin rakibi Erhan Döşlü'yü 10-0 mağlup ederken, 74 Kg'da Muhammet Demir rakibi Doğukan Kalaycı'yı tuşla geçmeyi bildi. Yeşil-beyazlı diğer sporcular 70 Kg'da Fatih Yıldırım, 86 Kg'da Tarık Gür,79 Kg'da Muhammet Ali Güngör ve 125 Kg'da Bilal Kahraman rakiplerine üstünlük sağlayamasa da Büyükşehir Belediyespor maçı 6-4 üstünlükle sonuçlandırdı.

Bu sonuçla ligin yedinci ve son haftasında minderden galibiyetle ayrılan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü topladığı 8 puanla A grubunu 3. Sırada tamamlamayı bildi.

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06 Aralık 2018 Perşembe 13:55