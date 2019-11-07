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"Büyükşehir Mahalle Buluşması" Konyaaltı'nda

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in 19 ilçeyi kapsayan ilçe buluşmalarının sonuncusuna ev sahipliği yaptı.

07.11.2019 16:10 | Son Güncelleme: 07.11.2019 16:15
Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in 19 ilçeyi kapsayan ilçe buluşmalarının sonuncusuna ev sahipliği yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 19 ilçeyi ziyaret ederek, ilçelerde mahalle muhtarları ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilcileriyle bir araya geliyor. Bu ziyaretlerin sonuncusuna ise Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen ev sahipliği yaptı. Başkan Semih Esen, Muhittin Böcek'i ilk olarak makamında ağırladı. Bu ziyaretin ardından Başkan Semih Esen, Konyaaltı Mahalle Muhtarları ve STK temsilcilerinin de katıldığı kahvaltı organize etti. Sonrasında ise Konyaaltı Belediyesi Beydağları Toplantı Salonunda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in başkanlığında 'Antalya Büyükşehir Belediyesi Konyaaltı Buluşması Toplantısı' gerçekleştirildi.

Muhittin Böcek'in toplantı öncesi kendisini ziyaret etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Semih Esen, "Zannediyorum Büyükşehir Belediyesi daha öncesi muhtarların ve STK'ların da yer aldığı bu denli yoğun katılımlı bir toplantı yapmamıştı. Tüm ilçelerde bu çalışmayı yapmaya başlarken özellikle bizim partimizden olmayan belediyelere öncelik vermeniz siyasi bir nezaket ve toplumunda özlediği siyasi uzlaşmanın bir adımı. Dileriz toplumun her kesiminde ve kurumların ve de belediyelerin tamamında sizin attığınız bu adımın bir karşılığı olacaktır. Son derece yerinde ve güzel bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Bu günde sizin de göz arınız olan Konyaaltı'nda birincisi yapılan bu çalışma dizisinin finalini yapıyoruz. İnanıyorum ki bu katılımcı çalışma yöntemi sürekli devam edecektir" ifadelerinde bulundu.

Başkan Böcek ise Mahalle Buluşması Toplantılarının sonuncusunu Konyaaltı'nda yapmak istediklerini belirterek, Konyaaltı'nda olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi. Gerek mecliste gerek etkinliklerde gerek ise diğer çalışmalar da hep birlikte olduklarını dile getiren Muhittin Böcek, vermiş olduğu destekler için Başkan Semih Esen'e teşekkür etti.

Konyaaltı Belediyesi Beydağları Toplantı Salonunda gerçekleştirilen "Antalya Büyükşehir Belediyesi Konyaaltı Buluşması Toplantısı"nda ise muhtarlar ve STK temsilcileri, bölgelerinde yaşamış oldukları sorunları dile getirdi. Kendisine yöneltilen devlet hastanesi talebiyle ilgili bir soruya ise Başkan Muhittin Böcek, bu konuyu geçtiğimiz günlerde yapılan Büyükşehir Başkanlar Toplantısında dile getirdiğini ve ihale için söz aldığını bildirdi. - ANTALYA

Muhittin Böcek, Semih Esen, Konyaaltı, Antalya, Güncel

Kaynak: İHA

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