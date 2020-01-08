Büyükşehir mahsur kalan güvenliklere yardım elini uzattı

Son olarak Porsuk Barajı'nda görev yapan ve kar nedeniyle bölgede mahsur kalan güvenlik personeli, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin anında müdahalesi ve yolu ulaşıma açmasıyla kurtarıldı.

Kar yağışının etkili olduğu Eskişehir 'de sürekli teyakkuz halinde olan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sorumluluk alanında bulunan yollarda kar ve buzla mücadele çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca ekipler gelen ihbar ve yardım taleplerini de ivedilikle değerlendirerek, vatandaşlara yardım eli uzatıyor. Son olarak Akkaya-Kargın Mahalleri arasındaki Porsuk Barajına giden 1 kilometrelik yolun kapanması sebebiyle ulaşım konusunda büyük sorunlar yaşayan güvenlik personeli, ekiplerin yolu açmasıyla kent merkezine ulaşım sağlayabildi.

Baraj ile mahalle yolunun kapanması sebebiyle kış mevsiminde bu gibi sorunlar yaşadıklarını ifade eden güvenlik personeli, Büyükşehir Belediyesi'nin yardım talebine kısa sürede dönüş yaptığını ve tali yolda gerçekleştirdiği çalışmalar ile baraj yolu ile mahalle yolu arasındaki alanı ulaşıma açtığını belirtti.

Vatandaşlardan gelen taleplerin kısa sürede değerlendirildiğini ve ekiplerin kısa sürede şikayet ve talep gelen bölgelere yönlendirildiğini ifade eden Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ise kar ve buzla mücadelenin yaklaşık 4 bin kilometrelik yol ağında 24 saat prensibiyle vardiyalar halinde devam ettiğini belirtti.