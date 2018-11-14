Büyükşehir Manisalıların Bebek Sevincine Ortak Oluyor

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu proje kapsamında 4 aileyi ziyaret ederek Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını iletti ve mutluluklarına ortak oldu.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla il genelinde hizmetlerini aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, bilinçli anneler ve sağlıklı bebekler hedefiyle başlattığı'Hoş Geldin Bebek' projesini ara vermeden sürdürüyor. Proje kapsamında bebek mutluluğu yaşayan aileler ziyaret edilerek hem bilgilendirme sağlanıyor hem de bebekler rutin sağlık kontrolünden geçiriliyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Halkla İlişkiler Şube Müdürü Gülşen Çalışkan ve Ebe Gülşah Filiz ile birlikte bebek heyecanı yaşayan Müberra-Uğur Pilça, Fatma-Harun Bulut, Gülçin-Yusuf Şahin ve Aysun-Hamdi Bayram çiftlerini evlerinde ziyaret ederek mutluluklarına ortak oldu.

BEBEKLERİN SAĞLIK DURUMU KONTROL EDİLDİ

Çiftlere Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileten Daire Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu, projenin önemine değinerek, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nce bebekler için hazırlanan çantayı hediye ederek, sağlıklı ve mutlu günler dileklerini iletti. Ziyarette Ebe Gülşah Filiz, yeni doğan bebeklerin sağlık durumlarını kontrol edip, bebek bakımı konusunda ailelere bilgiler verdi. Ayrıca bebeklerin bakımında yanlış yapılan uygulamalar hakkında düzeltici bilgiler anlatıldı.

AİLELERDEN BAŞKAN ERGÜN'E TEŞEKKÜR

Bebek mutluluğu yaşayan aileler de projenin önemli bir hizmet olduğunu belirterek kendilerine sağladığı destekler nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkürlerini ilettiler.