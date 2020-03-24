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Büyükşehir maske üretmeye başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi koronavirüs salgını nedeniyle maske üretimine başladı. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Meslek Fabrikası, dikiş eğitmenleriyle günde ortalama 2 bin maske üretmeyi hedefliyor.

24.03.2020 09:38 | Son Güncelleme: 24.03.2020 09:38
Büyükşehir maske üretmeye başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı tüm birimlerini harekete geçirdi. Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Meslek Fabrikası'nın dikiş eğitmenleri de tıbbi maske üretimine başladı. Altı eğitmen ile günde ortalama 2 bin maske dikilmesi hedefleniyor. Hijyen koşulları dikkate alınarak üretilen maskeler, Türkiye'nin tek belediye hastanesi olan Eşrefpaşa Hastanesi başta olmak üzere aile sağlık merkezleri ve hastanelere verilecek.

Meslek Fabrikası'ndaki Fabrikasyon Laboratuvarı (FabLab) ise el dezenfektanı için devreye girdi. Deneme üretimiyle elde edilen el dezenfektanı ilk etapta Meslek Fabrikası çalışanlarına dağıtıldı. Yeni üretimler ise Meslek Fabrikası bünyesindeki kurs merkezlerinin girişlerine konulacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası Şube Müdürü Zeki Kapı, Meslek Fabrikası'nın pasta ve aşçılık eğitmenlerinin de pasta, börek ve sarma gibi gıda ürünleri üretip, İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi'nin sağlık çalışanları başta olmak üzere sahada çalışanlara ulaştıracaklarını söyledi.

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Kaynak: Bültenler

Etiketler : İzmir Büyükşehir Belediyesi, Eşrefpaşa Hastanesi, Güncel

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