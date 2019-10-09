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Büyükşehir meclis toplantısı

Büyükşehir meclis toplantısı Soğuk: "Şehrimize bir yatırım kazandırmış olacağız"SAMSUN - Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısında 46 madde oylanarak ilgili komisyonlara havale edildi.

09.10.2019 19:31
Büyükşehir meclis toplantısı
Soğuk: "Şehrimize bir yatırım kazandırmış olacağız"
SAMSUN - Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısında 46 madde oylanarak ilgili komisyonlara havale edildi.
Büyükşehir Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkan Vekili Nihat Soğuk başkanlığında Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda gerçekleşti. 3'ü gündem dışı toplam 46 maddenin ele alındığı meclis toplantısında biyokütle enerji santrali konusu da görüşüldü. 11 meclis üyesinin, santralin yapılmasıyla ilgili maddenin geri çekilmesi için verdiği soru önergesi mecliste okutuldu.
"Şehrimize bir yatırım kazandırmış olacağız"
Konu hakkındaki görüşleri dinledikten sonra meclisi bilgilendiren Meclis Başkan Vekili Nihat Soğuk, "Bu konuyla alakalı ilgili kurumların teknik manadaki görüşleri, belediyemizin de teknik manadaki görüşleriyle örtüşmesi sonucunda siz değerli meclis üyesi arkadaşlarımızın da oylarıyla beraber şehrimize bir yatırım kazandırmış olacağız. İnsan sağlığına, çevreye, havaya, suya ve toprağa kötü manada tesir etmesi halinde kesinlikle emin olabilirsiniz, Büyükşehir Belediyesine düşen bir görev varsa, ilçe belediyemize düşen bir görev varsa gereğini de yapacağımızı bilmenizi isterim. Bu konunun da takipçisi olacağımızı söylemek istiyorum" dedi.
Komisyonlara havale edilen maddeler, daha sonra Büyükşehir Belediye Meclisinde ele alınacak.
Büyükşehir meclis toplantısı

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Nihat Soğuk, Genel

Kaynak: İHA

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