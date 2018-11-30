Büyükşehir Meclisi Bütçe ve İmar Konularını Görüştü

30 Kasım 2018 Cuma 15:43



30 Kasım 2018 Cuma 15:43

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, kasım ayı toplantısının 3. birleşimini tamamladı.Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Özer'in başkanlığında yapılan birleşimde gündemdeki 20 maddelik bütçe ve imar konuları görüşüldü. Büyükşehir Belediyesi ve diğer ilçe belediyelerinin 2019 yılı mali bütçeleri görüşülerek, ilgili raporlar meclis tarafından kabul edildi. İmar ağırlıklı gündem maddelerinin birçoğu ilgili komisyonlara havale edildi.Yılsonu ve bütçe ayı olması nedeniyle kasım ayı Meclisinin 4. birleşimi 7 Aralık Cuma günü yapılması konusunda karar alındı. - MALATYA