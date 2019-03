Büyükşehir Meclisi Tarihe Altın Harflerle Yazılacak

Kaynak: İHA

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, meclis toplantısında Şanlıurfa adına alınan önemli kararlar ilgili tüm Meclis üyelerine teşekkür ederek "Büyükşehirin meclisin tarih altın harflerle yazacağını belirtti.Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, görev süresi içerisindeki son Meclis Toplantısına başkanlık etti. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclisi son oturumunu Nihat Çiftçi başkanlığında gerçekleştirdi. Çiftçi, görev süresi içerisindeki son meclis buluşmasında Şanlıurfa'ya hizmet etme noktasında karar merci olan büyükşehir belediyesi meclisinin tüm üyelerine emeklerinden dolayı teşekkür etti.Hizmet noktasında altın harflerle tarihe imza attıkMeclis'te ilk olarak hizmet noktasında Şanlıurfalıların hak ettiği hizmetleri şehre kazandırdıklarını belirterek konuşmasına başlayan Çiftçi, "Hem İktidarı hem de muhalefeti ile Büyükşehir Belediye Meclisimizin tüm gruplarıyla güzel bir çalışmaya imza attık. 31 Mart 2019'da hep birlikte bir yerel seçimi gerçekleştireceğiz. Belediye başkanı arkadaşlarımızdan ve meclis üyelerimizden aday olan ve olmayan arkadaşlarımız var. Tüm arkadaşlarımıza şimdiden başarılar diliyorum. Sizin ile çalışmış olduğumuz süreç boyunca çok verimli bir dönem ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın ilçe belediyeleri ile birlikte 13 ilçeyi kavraması bin 411 Mahalleyi kavrayıp hizmet atağına geçmesi meclisimizin sayesindedir.Her kararımızda meclisimiz arkamızda durdu. Hibe gerektiğinde programın onaylanması noktasında bir çok konuya imza atıldı. Ulaşım noktasında büyükşehir belediyemizin Köprülü kavşaklarından, Trambüs projesine kadar ulaşım komisyonumuz güzel bir şekilde çalıştı. Çevre projelerimizde ise ilçelerimizdeki katı atığın bertaraf edilmesi, taşınması ve enerjiye dönüştürülmesi anlamında bu ilçelerimizde kurulmuş olan tüm tesisler hibe yolu ile yapılarak meclisimiz karara bağladı. Kredi istediğimizde yetkisini aldık. Taşınmazı değerlendirme ve satışı noktasında yine meclisimiz yönetimine ve Başkanlığına güvenerek yetki verdi. Tüm büyükşehir belediyesi guruplarına ve meclis üyelerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şehrimiz için aldığımız bu güzel kararları tarih altın harflerle yazacak" dedi.Çok başarılı bir süreci geride bıraktıkHizmet anlamında çok başarılı bir süreci geride bıraktık diyen Çiftçi, "Yıllardır su, yol ve bir çok hizmet bekleyen vatandaşlarımıza taleplerini bu dönemde ulaştırdık. Bugün Karacadağ'ın eteklerindeki bölgeden tutun Suriye sınırına kadar, Fırat'ın kenarından tutun Mardin'e kadar 7 Bin Kilometrelik bir yol ağını bu dönemde Asfalta ve Beton Yola kavuşturduk. Özellikle Beton yol yapma anlamında büyükşehir belediye başkanlığımız 2018 yılında 13 ilçemize yayarak çok önemli bir adım attı" şeklinde konuştu.Aşık-Öğütcü kentsel gelişim alanı projesinin arkasındayızYapılan hizmetler ve planlanan çalışmalara da değinen Çiftçi, "Kentin önündeki kentsel gelişim anlamında yine büyük bir adım attık. Eski Sanayi bölgesi yıllardır bu şehir için kangren olmuştu ve büyükşehir belediyesi olarak TOKİ ile sözleşmeleri ile Eski Sanayi bölgemiz etaplandırılarak kentsel dönüşüm noktasında önemli bir adım atıldı. Meclisimizin yetkisi ile ilan edilen kentsel gelişim alanlarının hepsinin ücretleri ödenmek suretiyle tapuları büyükşehir belediyemizin adına yapıldı. Yine planlama noktasında en büyük alan olan Aşık-Öğütcü Kentsel Gelişim Alanını bu meclisimiz planlayarak kararını verdi. Her ne kadar yanlış bilgiler ile bu planlara itiraz edilmiş ve leke sürülmüş olsa da Meclisimizin oy birliği ile almış olduğu plan gerek bugün gerek yarın gerek ise mahşerde bu kararımızın arkasındayız. Tamamıyla iyi niyetle yapılmış ve şehrimizin evlatları olan şehir planlamacıları tarafından yapılmış yapılmıştır. Türkiye'nin en güzel planlarından biri gerçekleştirilmiştir. Kamuya ait olan bu yeri yine kamuya kullanmak suretiyle özellikle kentsel dönüşümü bekleyen vatandaşlarımız için hazırladık. Hızmalı, Karakoyun, Yakubiye, Kalkan, Onikiler, Ahmet Bahçivan, Yeşil Direk ve birçok mahalle de oturan vatandaşlarımız kentsel dönüşümü beklerken 15 yıla aşkındır bir adımın atılmadığını gören Büyükşehir Belediyesi Meclisimiz Kentsel gelişim alanları planlamak sureti ile bu sorunları ortadan kaldırmayı hedeflemiştir. Halkımızın takdiri ile gelecek olan yönetim inşallah bu alanları iyi bir şekilde değerlendirerek Kentsel Dönüşüm projelerini hayata geçirmesi en büyük arzumuzdur" sözlerini kullandı.Büyükşehir olarak şirketlenmeye önem verdik"Büyükşehir belediyesi bünyesinde kurduğumuz Şirketlerimizde ihtisaslaşmaya geçtik." diyerek kurumsallaşma anlamında büyük adımlar attıklarını da sözlerine ekleyen Çiftçi, "Büyükşehir belediyemize bağlı BELSAN A.Ş her türlü işe bakarken yeni kurmuş olduğumuz şirketler ile şehrimizin önünü açtık. Organizasyon, Kültür ve tesisleşme anlamında BELTUR A.Ş, Ulaşım anlamında uzmanlaşan BELSAN A.Ş, Enerji anlamında BELENERJİ A.Ş ve bunun yanında gerek alt yapı gerek ise üst yapı anlamında BELTAŞ A.Ş'nin kurulmasını hep birlikte sağladık. Bu güzel desteklerden dolayı, şehrin önünü açan her türlü dedikodudan yoksun ve tamamıyla şehrin gelişimine adamış olan bu kararlara destek verdiğiniz için huzurlarınızda hepinize teşekkür ediyorum" dedi.Bir zaman mevki ve makama bağlı kalmadıkÇiftçi, "Tüm meclis üyesi arkadaşlarımızla gönül bağı kurmaya çalıştık. Muhakkak eksikliklerimiz olmuştur, yetişmediğimiz zamanlar olmuştur. Sizler alanda bizleri temsil ettiniz sizlere ve bizlere halkımızın yoğun talepleri vardı. Bir kısmını karşılayabildik bir kısmını karşılayamadık ama sonuçta bir aile ortamı içerisinde 5 yıl bu meclisi hep birlikte yürüttük. Komisyonlarımızı verimli hale getirerek şehrimizin önünü açan meclis olarak tarihe geçtiğimizi düşünüyorum. Zaman'da bizlerin ne kadar haklı olduğunu görmüş olacağız.Başımız dik ve alnımız açıkGöreve geldiğimiz gün duamız şuydu; Görevimiz bittiğinde toplumun karşısına çıktığımızda her kapıya gidebilmeyi, bir vatandaşa gittiğimizde kapıları kapatmamayı ve bize çay içmeyi nasip etmeyi yüce Allah'tan diledim. 4 aydır büyükşehir belediye Başkanları adaylarımız açıklanmasına rağmen vatandaşlarımız bizleri güzel karşılıyor. Bu zor dönemde 5-6 seçimin olduğu, bir darbe girişiminin olduğu noktada bir hizmet yarışına destek olan meclis üyesi arkadaşlarımızı unutmayacağımızı belirtmek istiyorum.Trambüsünün teslimatı yaşanan ekonomik dalgalanmalardan dolayı bakanlık izni ile geciktiTrambüs Projesi ve alt yapı çalışmaları tamamlandı. Trambüsün üretimi noktasında ülkemizin ekonomik durumu nedeniyle özellikle kurun yüksek olduğu dönemde yüklenici firma tarafından geciktirildi. Bakanlık ile görüşmeler yapılarak bu konular ile ilgili düzenlemeler ve yeni yönetmelikler çıkartıldı. Teknolojik ve ithal olan birçok durumların söz konusu olduğunda Bakanlığın feshetme veya ek süre isteme yetkisi verdi. Firmamız Bozankaya A.Ş'dir. Yerli olan fakat birçok parçasını yurt dışından ithal eden bir şirketimizdir. Gerekli olan görüşmeler ve yazışmalar neticesinde sözleşmeyi iptal etmeyeceğini ve süre uzatımı kullanacağını dolayısıyla mayıs ayında Trambüsleri teslim edeceğini belirtmiştir. İşin gerçeği budur bu konuda birçok spekülasyonlar, algılar oluyor."Demirkol, Ahiret inancı olan bir yönetici mesuliyeti içerisinde çalışmalarımızı yaptıkToplantıda Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol da, "2014 yılında başladığımız görev dolayısıyla 5 yıl boyunca birlikte olduk ve son meclis toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Şimdiden görev alan ve almayan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum. Başı dik ve ahiret inancı olan bir yönetici mesuliyeti içerisinde çalışmalarımızı yaptık ve yapacağız" dedi.Kankılıç, meclisi takdir etmek gerekirBüyükşehir belediyesi AK Parti Grubu adına söz alan AK Parti Grup Başkanı Kamil Kankılıç ise, "Sabrınızdan, hoşgörünüzden ve sebatlı kararlar alışınızdan dolayı başkanımız Nihat Çiftçi'yi tebrik ediyorum. 41 yaşında 2 Milyon nüfuslu bir şehri idare etmek ve bunu 3.5 yıl içerisinde başarılı bir şekilde yürütmek her babaya yiğittin karı değildir. Yine sizin ile birlikte Şanlıurfa'nın gelişimi için emek veren tüm meclis üyelerimize de teşekkür ediyorum. Hakikaten başarılı bir meclisi takdir etmek gerekir" sözlerini kullandı.Kılıç, Aşık-Öğütcü projesi meclisimizin yaad edileceği konulardan biridirŞanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Nihat Kılıç da, "İktidarı ve Muhalefeti ile öncelikle şehri önceleyen ve şehrin menfaatini her şeyin üstüne koyan bir meclise sahibiz. Gelen konuları şehrin menfaatine ise kabul ettik ve şehir zarar görecekse red ettik. Spekülasyonlara sebep olan Eyyübiye Kampüsünün imara açılmaması konusu, yine eski havaalanın fidanlığa çevirmesi, her ne kadar kamuoyunda algı ile Aşık-Öğütcü Projesi gelecekte yine altın harflerle bizim meclisimizin yaad edileceği konulardan bir tanesidir" diye konuştu.Kaytan, Şanlıurfa'nın 50 yılına etki edecek çalışmalar gerçekleştirdikBüyükşehir belediyesi Meclis Üyesi Ahmet Kaytan'da, "33 Yıldır belediye'de hizmet eden biri olarak bu büyükşehir belediyesi meclisi Şanlıurfa'nın gelecek 50 yılına etki edecek iş ve işlevlere imza atmıştır. Şanlıurfa'nın yönünü belirlemiştir, büyükşehir belediye başkanlarımız Celalettin Güvenç ve mevcut başkanımız Nihat Çiftçi olmak üzere tüm İlçe Belediye Başkanlarımız minnetle yad edileceğinden eminim" sözlerini kullandı.Akbaş, çok güzel kararlar aldıkBüyükşehir meclisi DBP Gurubu adına söz alan Suruç Belediyesi Meclis Üyesi Halil Akbaş ise, "2014 Yerel seçimlerinden beri 5 yıllık bir dönemde birlikte çalıştık. Oy birliği ile çok güzel kararlar da aldık. Bundan sonraki süreçte bu meclisin içinde bulunacak olan arkadaşlara da Şanlıurfalılar için yapılacak olan güzel şeyleri bekliyoruz" diye konuştu.Gerçekleştirilen açılış konuşmalarının ardından büyükşehir belediyesinin son gündem maddeleri okunarak oy birliği ile karara bağladı. - ŞANLIURFA