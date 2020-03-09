Büyükşehir Meclisi toplandı
Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi Mart ayı toplantısı bugün yapıldı.
09.03.2020 19:01 | Son Güncelleme: 09.03.2020 19:01
Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi Mart ayı toplantısı bugün yapıldı. Toplantıda 52 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.
Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Mart ayı toplantısına Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlık etti. Meclis toplantısında, komisyonlarda etraflıca görüşülerek meclise getirilen konular ele alındı.
Her maddenin ayrı ayrı ele alındığı mecliste, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, maddelerle ilgili meclis üyelerinin görüşlerini aldı. İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından ele alınan imar plan tadilatlarına ilişkin taleplerin ağırlıkta olduğu meclis toplantısında bazı cadde ve sokaklara isimlerin verilmesi talepleri de gündeme geldi.
Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısında 52 madde görüşülerek karara bağlandı. - KAYSERİ
Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Mart ayı toplantısına Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlık etti. Meclis toplantısında, komisyonlarda etraflıca görüşülerek meclise getirilen konular ele alındı.
Her maddenin ayrı ayrı ele alındığı mecliste, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, maddelerle ilgili meclis üyelerinin görüşlerini aldı. İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından ele alınan imar plan tadilatlarına ilişkin taleplerin ağırlıkta olduğu meclis toplantısında bazı cadde ve sokaklara isimlerin verilmesi talepleri de gündeme geldi.
Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısında 52 madde görüşülerek karara bağlandı. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Büyükşehir Meclisi toplandı
Etiketler : Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Güncel
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