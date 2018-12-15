Büyükşehir Meclisinden Esnafa Vergi İndirimi

Antalya
Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel
, 3. Etap Raylı Sistem inşaatı nedeniyle işleri etkilenen güzergah üzerindekiesnafın 2019 yılı ilan reklam vergilerinde yüzde 80indirime gidildiğini bildirdi.
Türel, yaptığı yazılı açıklamada, belediye meclisinde alınan kararla Varsak
Depolama Alanı ve Otogar Kavşağı arasındaki 3. Etap Raylı Sistem proje güzergahında yer alan esnafın 2019 yılı ilan reklam vergilerinde indire gidildiğini belirtti.
Mecliste reklam vergilerinin Maliye
Bakanlığının belirleyeceği en alt limitten alınması yönünde teklif getirdiklerini bu rakamın da yüzde 80'lik bir indirimi ön gördüğünü kaydeden Türel, Büyükşehir Belediye Meclisinin CHP
'li üyesi Reşat Oktay'a da "Türel, imar revizyonunda bölge halkınınmenfaatlerini koruyacaktır" yönündeki açıklamalarından dolayı teşekkür etti.
Varsak,Menderes Türel,Antalya
15 Aralık 2018 Cumartesi 13:59