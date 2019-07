Büyükşehir Mecliste, Kocamaz dönemi borçlarının araştırılması tartışması

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'ne, Cumhur İttifakı'nın gündem dışı önergesi damga vurdu. Bir önceki Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz dönemindeki harcama ve borçların araştırılması için 7 kişilik komisyon kurulmasını içeren gündem dışı önerge veren Cumhur İttifakı, konunun hukuki boyutunun araştırılması için teklifini cuma gününe kadar geri çekti.Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2019 yılı temmuz ayı olağan toplantı döneminin birinci birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapıldı. Meclis toplantısına, Cumhur İttifakı meclis üyeleri tarafından verilen ve Burhanettin Kocamaz dönemine ilişkin borçlar ile harcamaların araştırılması için 7 kişilik bir komisyon kurulmasını içeren gündem dışı önerge damga vurdu.Toplantının başında uzun tartışmalara neden olan söz konusu teklif, AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'na mensup meclis üyelerinin, seçimin ardından 3 aydır ısrarla her mecliste gündeme getirdikleri, bir önceki belediye başkanı Kocamaz'ın 5 yılda yaptığı borç tutarının araştırılması isteklerinin bir araştırma komisyonu kurulması talebiyle önerge haline getirilmesini içeriyor. Gündem dışı önergede, 7 kişilik araştırma komisyonu kurulması teklif edilirken, uzman yeterliliğine sahip meclis dışından 5 kişilik bir ekip oluşturulması da istendi."Geçmiş dönem harcama ve borçlarının araştırılması için bu komisyonun kurulmasını talep ediyoruz"Teklifle ilgili söz alan MHP Grup Başkanı Mahmut Tat, 31 Mart seçiminden sonra Mersin halkının yerel yönetim başkanlığını Seçer'e verdiğini, meclis üyelerinden de haklarını savunmalarını istediğini söyledi. Meclisin açıldığı ilk oturumda, geçen 5 yılda yapılan işlerin, harcamaların ve borçların araştırılmasını talep ettiklerini anımsatan Tat, "Bu konuya bağlı olarak, yapılan rutin müfettiş incelemelerinin yanında, yeterli olmadığını düşünerek mecliste bir komisyon kurulması, bu komisyonda da mecliste grubu bulunan tüm partilerden arkadaşların da işin içine girerek araştırılması, incelenmesiyle ilgili talebimiz olmuştur. Geçmiş dönemle ilgili bu komisyonun kurulmasını talep etmekteyiz" dedi."Tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyenlere hiçbir biçimde göz yummayız"CHP Grup Başkanı Abdullah Özyiğit de MHP'li belediye yönetimini araştırmak üzere mecliste böyle bir komisyon kurulmasına ilişkin tartışmalarda, sanki bir şey varmış da CHP'li yönetim bunu gizliyormuş gibi bir ima olduğunu vurguladı. "Bunu anlamakta güçlük çekiyorum. Bildiğiniz bir şey varsa açık açık söyleyin, biz de oraya bakalım" diyen Özyiğit, tek tek dosyaların incelenmesi için Yenişehir Belediyesi'nden teknik personel istendiğini ve gönderdiklerini, idarenin bu konuda çalıştığını söyledi. Özyiğit, "Hiç endişeniz olmasın, burada tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyenlere ne biz ne başkanımız hiçbir biçimde göz yummayız, müsaade etmeyiz. İsterseniz Ankara'da ne kadar müfettiş varsa buraya indirip, her dosyayı en ince ayrıntısına kadar inceletebilirsiniz. Devletin yetkililerine ve yönetimimizin yaptığı samimi çalışmaya güvenelim. Bu yetki idarededir. Yetkiyi idareye bırakalım. Önerilen maddenin gündeme alınmasının, idarenin yetkisi olması nedeniyle uygun olmadığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı."Hukuken mümkün değil"CHP'li Meclis Üyesi Ali Dinsever ise meclis komisyonlarının hukuk gereğince geleceğe yönelik öneri ve tekliflerde bulunduklarına, geçmişi incelemesi imkanın hukuken olmadığına dikkat çekti. Böyle bir komisyon kurulmasının hukuken mümkün olmadığının altını çizen Dinsever, önergenin reddedilmesini istedi."Bu para nereye harcandı? Bunun bizlere, Mersin kamuoyuna ivedi bir şekilde açıklanmasını istiyoruz"Daha sonra söz alan AK Parti Grup Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, bu konuyu tüm Mersin kamuoyunun merak ettiğini dile getirerek, "Tahminen 1,2 milyar TL borçla alınan bir belediye, eğer 3,5 milyar TL borçla devrediliyorsa yapılan işlere bakmamız gerekiyor. Kamuoyu bunu özellikle merak ediyor. 2,6 milyar TL, Mersin Büyükşehir sınırları içinde nereye harcandı? Benim bildiğim 3 tane battı-çıktı yapıldı. Bunun da bir kısmı zaten Karayolları ve merkezi hükümetten destek alınarak yapıldı. Ben de sıkıldım bu işten, millet de sıkıldı. Bu konuda size inanıyorum ve güveniyorum, bürokratlarımıza da inanıyoruz ama biz şunu istiyoruz; bu para nereye harcandı? Bunun bizlere, Mersin kamuoyuna ivedi bir şekilde açıklanmasını istiyoruz; çünkü idare sizsiniz. Şu an sizin teftişte bulunan arkadaşlarınızın karalamak veya meseleyi kapatacak gibi konuşması abesle iştigal olur. Zaten bunu hissedersek bu işin savcıları, hakimleri var, İçişleri Bakanı var. Ama artık bizden ve bürokratlardan ricam, bu işi hızlandıralım, önümüze bakalım. Kamuoyu ve Cumhur İttifakı hızlı bir şekilde cevap istiyor. Bu para nereye gitti, niçin gitti, bir eksiklik, aksaklık var mı? Çünkü biz de sizde belki vicdanen bu konuda çok rahatsız olduğunuzu biliyorum ama bu iş geciktirildiği zaman sanki yavaş yavaş sulandırılıyor anlamına geliyor. İvedi bir şekilde idare bu konuyu inceleyip bir cevap verirse herkes rahatlar. Bunu devamlı temcit pilavı gibi pişirip getirmenin bir anlamı yok. Asıl vazife size düşüyor" şeklinde konuştu.MHP'li ve AK Partili bazı meclis üyeleri ise benzer bir komisyonun Ankara Büyükşehir Meclisi tarafından kurulduğunu belirterek, hukuka aykırı bir durumun söz konusu olmadığını savundular ve önergenin gündeme alınmasını istediler."Önergeyi geri çekin, Cuma günü yeniden görüşelim"Tartışmaların ardından konuşan Başkan Seçer, geçmiş döneme ait soru işareti olan konuları, dosyaları gün ışığına çıkarma konusunda hemfikir olduklarını ifade etti. Ayrıştıkları noktanın, bu dosyaları gün ışığına çıkarırken kullanacakları yöntem olduğuna işaret eden Seçer, "Kanunların bize tanıdığı imkanlar çerçevesindeki organlarımızı kullanarak bu denetimleri ve soruşturmaları başlattık. Teftiş Kurulu'nu, iç denetimi harekete geçirdik; Sayıştay rutin denetimini yapıyor. Bunlardan elde edeceğimiz sonuçlarda eğer bir suç unsuru ortaya çıkarsa biz bunları adli soruşturmaya konu edebiliriz. Onun dışında eğer oluşturduğunuz komisyonun yasal bir dayanağı yoksa aldığınız kararların hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Bunu adli soruşturmalara konu edemezsiniz. Bu komisyon yasalara uygunsa kuralım derim ama buradan alacağımız sonucun bir bağlayıcılığı yok. Beyhude bir emek ve zaman kaybından başka bir şey değil. Hassasiyetinize teşekkür ediyorum, sizin bu yaklaşımınız gayet doğaldır. Önergeyi Cumhur İttifakı sunduğu için kabul edilecektir ancak bu bize sonuç aldırmaz" dedi.Önergenin geri çekilmesini isteyen Seçer, cuma günkü birleşime kadar konunun yeniden görüşülmesini, hukukçular tarafından incelenmesini talep etti. Seçer, hukuki bir dayanağı varsa önergenin Cuma günü kabul edilmesini de istedi.Seçer'in talebi üzerine Cumhur İttifakı gündem dışı maddeyi cuma günü tekrar görüşülmek üzere geri çekti. - MERSİN