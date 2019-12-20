Büyükşehir Medical Park İle Protokol İmzaladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Medical Park İzmir Hastanesi arasında Büyükşehir Belediyesi personeli ve birinci derece yakınlarına özel sağlık imkanları sağlayan protokol imzalandı.

Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu; Medical Park İzmir Hastanesi Kurumsal Pazarlama Müdürü Atilla Kilcioğlu ve Kurumsal Pazarlama Uzmanı Tibet Sungur'u makamında konuk etti. Düzenlenen protokol töreninde Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Uğur Başkal, İdari İşler Şube Müdürü Ahmet Müştak Aydın da yer aldı. Törende Manisa Büyükşehir Belediyesi personeline yönelik özel sağlık imkanları sağlayan protokol imza altına alındı. Protokolün hayırlı olmasını temenni eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, protokol ile Manisa Büyükşehir Belediyesi personellerine yüzde 20, birinci derece yakınlarına ise yüzde 10 indirim uygulanacağını ifade etti.