Büyükşehir meslek sahibi yapıyor Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Gazi Üniversitesi iş birliği ile düzenlenen teknik eğitim kurslarında yeni eğitim dönemi başladı163 ayrı branşta ücretsiz eğitim veren beltek kurslarına olan ilgi her geçen gün artıyorANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Gazi Üniversitesi iş birliği ile devam eden Mesleki ve Teknik Eğitim Kurslarının yeni eğitim dönemi başladı.Meslek sahibi yapan BELTEK kurslarına Başkentliler her geçen gün yoğun ilgi gösteriyor. Gazi Üniversitesi yerleşkesinde bulunan BELTEK, farklı branşlarda kurslar açarak, mesleki ve teknik eğitime katkı sağlıyor.2019-2020 eğitim dönemi için bin 700 öğrenci ders almaya başlarken, bu kurslara sadece Ankara'dan değil yakın illerden de yoğun katılım gerçekleşiyor.Mesleki ve Teknik Eğitim Kurslarında toplamda 163 branşta eğitim veriliyor.Bilişim, Elektrik-Elektronik, Matbaa, İnşaat, Metal ve Makine Teknolojileri başta olmak üzere gelen talepler doğrultusunda öğretim üyeleri tarafından verilen kurslara katılanlar, mesleki yeterlilik ve teknik donanım kazanıyor.En çok tercih edilen ve ilgi gören branşlar arasında yer alan Anne Üniversitesi, Kişisel Gelişim ve Sağlık Kursları ise her yaş grubundan kursiyerlerin kişisel gelişimine de katkı sağlıyor.Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla 50 branşta kursun açıldığı BELTEK'te; "engelsiz yaşam"a destek olmak amacıyla fiziksel, ortopedik ve işitme engelli bireylere de mesleki eğitimler veriliyor.Üniversitelerin halka açılan kapısı: BELTEKTeknolojiye ayak uyduracak şekilde sanayi alanındaki istihdam açığını kapatacak iş gücüne destek sağlayan BELTEK, üniversitelerin halka açılan kapısı olma özelliği de taşıyor.Meslek sahibi olmak, bilgi ve becerisini geliştirmek isteyenlerin adresi BELTEK'te verilen kurslara katılan vatandaşlar, düşüncelerini şu sözlerle paylaşıyor:-Recep Tilkici (Elektrik Teknisyeni): "Çalıştığım firmada Hidrolik ve Pnömatik bölümümüz açılacak. Bu kursta bu işi öğrenip aktif şekilde kullanmak istiyorum."-İrem Nur Sedir (Karabük Üniversitesi Mekatronik Bölümü Mezunu): "Şu sıralar iş arıyorum. Bu dönemi güzel bir kursla değerlendirmek istedim. Kadınların da sanayi işlerine girmesine öncülük etmek istedim."-Buğrahan Köse (Bartın Üniversitesi Makine Mühendisliği Mezunu): "Okulu bitirdim, askere gittim geldim, iş arıyorum. Herkes deneyim istiyor. BELTEK kursları işe başlamadan önce gerekli deneyimleri edinmemizi sağlıyor."-Orhan Şahiner (Üretim Şefi): "Büyükşehir Belediyesi ve Gazi Üniversitesi'ne teşekkür etmek istiyorum. İlk mezun olduğum sırada hem solidworks hem de ingilizce kursunu buradan aldım. Şu an katıldığım kurs benim 4. kursum."-Afra Yanık (Makine Mühendisi): "Kişisel gelişim için buradayım. İş Sağlığı ve Güvenliği hayatın her alanında önemli bir konu. Burada gerçekten çok kaliteli ve özenli bir eğitim var."-Olgun Doğrutekin (Teknisyen): "Kombinin çalışma prensibi hakkında hiç bilgi sahibi değildim. Aldığım eğitimler ile kendime güvenim geldi. Tespit yapabilecek noktaya geldim."-Oğulcan Gedik (Mekatronik Mühendisi): "Yüksek Lisans yapıyorum. PLC eğitimi almıştım. Daha da geliştirmek ve daha detaylı öğrenmek için bu kursa katıldım. Çok memnunum."