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Büyükşehir Mevlit Kandilinde 10 bin kişilik lokma döktürdü

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Mevlit Kandili nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda ve Muratpaşa Camisi önünde vatandaşlara lokma tatlısı ikramında bulundu.

09.11.2019 11:31 | Son Güncelleme: 09.11.2019 11:36Büyükşehir Mevlit Kandilinde 10 bin kişilik lokma döktürdü
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Mevlit Kandili nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda ve Camisi önünde vatandaşlara lokma tatlısı ikramında bulundu.

Büyükşehir Belediyesi, Mevlit Kandili'nde Cumhuriyet Meydanı ve Muratpaşa Camisi önünde 10 bin kişilik lokma dağıtımı gerçekleştirdi. Pişirildiği anda taze olarak ikram edilen lokmalara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Lokmaları afiyetle yiyen Antalyalılar, bu anlamlı günde yapılan ikramdan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e teşekkür etti. - ANTALYA

Cumhuriyet Meydanı, Mevlit Kandili, Muratpaşa, Güncel

Kaynak: İHA

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