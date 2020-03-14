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Büyükşehir mikroplara savaş açtı

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs ile mücadeleyi sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi toplu olarak kullanılan bütün alanlarda temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyor.

14.03.2020 12:33 | Son Güncelleme: 14.03.2020 12:34
Büyükşehir mikroplara savaş açtı
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs ile mücadeleyi sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi toplu olarak kullanılan bütün alanlarda temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi vatandaşların yoğun bir şekilde kullandığı tüm alanlarda temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerini büyük bir titizlikle sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesine bağlı temizlik ekipleri şehir merkezinde birçok vatandaş tarafından kullanılan tüm alt ve üst geçitleri, yürüyen merdivenleri ve asansörleri dezenfekte ederek vatandaşların salgından korunmaları için yapılması gereken çalışmaları eksiksiz bir şekilde yerine getiriyor. Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği dezenfeksiyon ve temizlik çalışmaları kamuya açık tüm alanlarda aralıksız olarak devam ettirilecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler : Kayseri, Güncel

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