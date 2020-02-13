Büyükşehir, Minik Meryem için katkıda bulundu

14 farklı çeşidi bulunan ve genetik bir rahatsızlık olan NCL (beyincik erimesi) hastası 3,5 yaşındaki Meryem Karaman 'ın yurt dışından ithal edilen ve 3 aylık 1.000.000 TL olan ilacının temin edilebilmesi için Manisa Valiliği izniyle başlatılan yardım kampanyasına Manisa Büyükşehir Belediyesinden de destek geldi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla minik Meryem için açılan banka hesabına 10 bin TL katkıda bulunuldu. Başkan Ergün ayrıca, hesap numaralarını sosyal medya hesabından paylaşarak, Manisalılardan Meryem için umut olmaları çağrısında bulundu.