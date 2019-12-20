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Büyükşehir modern şehir için iş başında

Hatay Büyükşehir Belediyesi kentin 15 ilçesinde yürüttüğü altyapı ve üstyapı çalışmalarına devam ediyor.

20.12.2019 14:43 | Son Güncelleme: 20.12.2019 14:43 Büyükşehir modern şehir için iş başında

Mahalle ve ilçelerin fiziki durum ve ihtiyaçlarına dönük hizmet üreten Büyükşehir Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerinin yeni durağı oldu.

Antakya Altınçay Mahallesi 75. Yıl Bulvarı yolunda beton asfalt serimine başlayacak olan Büyükşehir ekipleri, ilk olarak ana yolda trimer kazısına (asfalt söküm) başladı.

Zeminin beton asfalt serimine uygun hale gelmesi için trimer kazısının(asfalt söküm) yapıldığını ifade eden ekipler, çalışmanın en kısa sürede tamamlanarak yolun kullanıma açılacağını belirtti.


Antakya, Güncel

Kaynak: Bültenler

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