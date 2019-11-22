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Büyükşehir Muhtarlık İşleri Müdürü Taylan, muhtarları dinledi

Bursa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Şube Müdürü İbrahim Taylan, Mustafakemalpaşa Belediyesi hizmet binasında muhtarlarla bir araya geldi.

22.11.2019 11:24 | Son Güncelleme: 22.11.2019 11:29Büyükşehir Muhtarlık İşleri Müdürü Taylan, muhtarları dinledi
Bursa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Şube Müdürü İbrahim Taylan, Belediyesi hizmet binasında muhtarlarla bir araya geldi.

Mustafakemalpaşa Belediyesi, mahallelerin meselelerini öğrenmek ve muhtarların taleplerini dinlemek için muhtarlarla istişare toplantılarını sürdürüyor. Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Leblebici'nin başkanlığında, Bursa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Şube Müdürü İbrahim Taylan'ın iştirakiyle Belediye Meclis Salonunda muhtarlarla istişare toplantısı yapıldı. Kırsal mahallelerde kaynak aktarımı ve yapımı devam eden çalışmalar değerlendirildi. Demokrasinin uç beyleri muhtarların talep ve görüşleri ile sürdürülen toplantıların ilçenin geleceğine yön vereceğine dikkat çeken Ercan Leblebici, "Muhtarlarımızın hiç birini birbirinden ayırmadan taleplerine cevap vermeye çalışıyoruz. Belediye olarak hizmet ağını yönetebilmek ve daha hızlı bir şekilde çözüme kavuşması için gece gündüz demeden mesai harcayan muhtarlarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mustafakemalpaşa, İbrahim Taylan, Güncel

Kaynak: İHA

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