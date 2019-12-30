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Büyükşehir Nazilli'deki çalışmalarına devam ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Nazilli'de alt yapı ve üst yapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

30.12.2019 15:26 | Son Güncelleme: 30.12.2019 15:31 Büyükşehir Nazilli'deki çalışmalarına devam ediyor
Büyükşehir Belediyesi, 'de alt yapı ve üst yapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Periyodik çalışmalarına devam eden ekipler, muhtarlar ve vatandaşlardan gelen istek ve taleplere de anında cevap veriyor.

Vatandaşların talebi üzerine Nazilli Muammer Aksoy Mahallesi 1260 Sokak'ta kanalizasyon hattı yenileme çalışmaları kapsamında Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekipleri tarafından bir çalışma gerçekleştirildi. Diğer taraftan Zafer Mahallesi'nde de yağmur suyu hattı çalışması yapan ekipler burada da bir çalışma yaptı. Çalışmaları yakından takip eden Zafer Mahallesi Muhtarı Mustafa Certel, "Büyükşehir Belediyesi'ne yaptığım müracaat değerlendirildi ve ekipler çalışmalarına başladı. Yapılan çalışmalardan dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu ve ekiplerine teşekkür ederim" dedi.

ASKİ ekipleri bir diğer çalışmasını ise İstiklal Mahallesi'nde gerçekleştirdi. Ekipler Mehmet Özalp Bulvarı'nda sorun oluşturduğu tespit edilen kanalizasyon ana hattını yeniledi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri de, Nazilli merkezdeki 23 Nisan Parkı'nda hummalı bir çalışma gerçekleştirdi. Kuruyan ve tehlike oluşturulan ağaçların dallarını budayan ekipler, efe figürlü peyzaj çalışması gerçekleştirdi. Çiçek dikimi ile sonlanan çalışmayı büyük beğeniyle takip eden vatandaşlar, parkın estetik bir görünüme kavuştuğunu söyleyip Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN

Nazilli, Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

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