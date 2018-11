Büyükşehir, Öğretmenlerinin Gününü Kutladı

Başkan Karaosmanoğlu, "Öğretmenler bu ülkenin mimarı, lokomotifi ve ruhudur"

Anlamlı gecede meslektaşlarını yalnız bırakmayan Başkan İbrahim Karaosmanoğlu, "Öğretmeler bu ülkenin mimari, lokomotifi ve ruhudur. Daha öğretmenlerle bu ülkeye çok güzel işler yapacağız" dedi.

BÜYÜKŞEHİR EĞİTMENLERİ KATILDI

Antikkapı Restaurant'ta gerçekleştirilen Öğretmenler Günü kutlamasına Başkan İbrahim Karaosmanoğlu'nun yanı sıra Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Yeşildal, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Raşit Fidan, Başkan Danışmanı Nermin Tol, şube müdürleri ile Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesindeki eğitim birimlerinde görev yapan eğitmenler katıldı.Program öncesinde KO-MEK Usta Öğreticilerinden kurulu olan Müzik Grubu konuklara "Kocaeli Türküleri" dinletisi sundu.

KO-MEK USTA ÖĞRETİCİSİNDEN DUYGU DOLU KONUŞMA

Anlamlı akşam Başkan İbrahim Karaosmanoğlu'nun katılımıyla başladı. Programda ilk konuşmayı, Büyükşehir Belediyesi eğitmenleri adına Serpil Kalyoncuoğlu yaptı. 2005 yılında temeli atılan KO-MEK projesine, 2008 yılında, iğne oyası branşında usta öğretici olarak katıldığını söyleyen Kalyoncuoğlu, "Meslek ve sanat edinmenin, öğrenmenin, üretmenin, hayata ve insana renk katmanın ve başarının adresi olan KO-MEK'te çok güzel dostluklar edindim. KO-MEK'te birçok kursiyerle tanıştım ve onların acı tatlı hikâyelerine ortak oldum. Ve bizler Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çatısı altında, yönetimiyle, usta öğreticileriyle ve kursiyerlerimizle büyük bir aile olduk" dedi. Konuşmasında, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı çatısı altında büyük bir emek ve özveri ile yürütülen eğitim faaliyetlerinin Kocaeli halkına ulaştığına dikkat çeken Serpil Kalyoncuğlu, tüm usta öğreticilerin bu hizmetin bir parçası olmanın haklı gururunu yaşadığını kaydetti.

BAŞKANIN BİZE VERDİĞİ DEĞERİ HERZAMAN HİSSETTİK

Serpil Kalyoncuoğlu konuşmasında aynı zamanda bir eğitmen olan Başkan Karaosmanoğlu'nun kendilerine olumlu yönde katkı sunduğunu anlattı. "Başkan Karaosmanoğlu'nun eğitime ve eğitimcilere verdiği değeri her zaman hissettik" diyen Kalyoncuoğlu, "Başkanım, bize vermiş olduğunuz değer için size tüm eğitimci arkadaşlarım adına şükranlarımı sunuyorum. Sizin ve tüm eğitimci arkadaşlarımın 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyorum" şeklinde konuştu.

HER GÜNÜ 24 KASIM OLARAK GÖRÜYORUM

Başkan Karaosmanoğlu da sözlerine meslektaşlarının 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutlayarak başladı. Öğretmenlerin yılda sadece bir gün değil her gün hatırlanması gerektiğini kaydeden Başkan Karaosmanoğlu, "Ben her günü tıpkı Anneler Günü gibi,24 Kasım olarakgörüyorum. Her öğretmen aynı zamanda anne, babadır. Öğretmeler bu ülkenin mimari, lokomotifi ve ruhudur. Öğretmenlerle bu ülkeye daha çok güzel işler yapacağız" dedi.

HER KADIN, HER ANNE BAŞÖĞRETMENDİR

Konuşmasında öğretmenlerin önemine vurgu yapan Başkan Karaosmanoğlu her kadının ve her annenin başöğretmen olduğunu kaydetti. Kendisinin çocukluğundaki en güzel şeyleri anne ve babasından öğrendiğine dikkat çeken Başkan Karaosmanoğlu, "O nedenle öğretmenin hakkı ödenmez. Sizler de bu nedenle bizler için çok değerlisiniz" diye konuştu.

EN ÖNEMLİ HİZMET

Büyükşehir Belediyesi'nin belediyecilik alanında kente önemli hizmetler kazandırdığını ifade eden Başkan Karaosmanoğlu, ancak en önemli hizmetlerden birinin eğitim alanında olduğunu söyledi. Meslektaşlarına seslenen Başkan Karaosmanoğlu, "Sizler de vatandaşlarımıza meslek öğretiyorsunuz. Bizler için önemlisiniz. Bize gelen insanlara sizler değer veriyorsunuz. Önceki gün KO-MEK Gebze Kurs Merkezi'ni gezdim, kursiyerlerle sohbet ettik. Büyük bir memnuniyet içinde olduklarını gördüm. Kursiyerlerimiz 'burası bizim için mükemmel bir yer. Buraya geldiğimizde dertlerimizi unutuyoruz' diyorlar. Bu merkezlerde kadınlarımız bilinçleniyor. Kadınımızın güçlenmesi gerekir. Anadolu'dan gelip de fiziksel ve ruhsal şiddet gören, itilen, ezilen çok sayıda kadınımız var. Onları kurtarmak lafla olmuyor. Bunun için kafa yormamız gerekir. Fil dişi kulelerde konuşmak kolay. İşte KO-MEK buna bir çaredir. Nerde dert var, kadın nerde eziliyor bunu görebiliyor eğitmenlerimiz. Peygamber efendimiz (S.A.V) her şeyini ihtiyaç sahipleriyle paylaşmış. Biz de bunu yapacağız. Birbirimize karşı sorumluyuz. Gönlümüzü topluma, insanlığın vicdanına elimizi uzatacağız. Bu konuda sadece Cumhurbaşkanımız değil hepimiz sorumluyuz" dedi.

BAŞKANDAN ANAHTAR CÜMLELER

Başkan Karaosmanoğlu konuşmasında meslektaşlarına altın değerinde anahtar cümleler verdi. "İşinizi sevin, önemseyin ve 'en iyisini ben yaparım cümlesini söyleyin" diyen Başkan Karaosmanoğlu, "Yüce Allah bize "iyilik ve güzellikte yarışın" diyor. Çok güzel bir ülkede ve çok güzel bir kurumda çalışıyorsunuz. Emeğinizi işinize en güzel şekilde yansıtın. Çünkü ileriye öğretmenlerle gideceğiz.Sizden ricam bu heyecanınızı hiç yitirmeyin. Bu ülkeyi sevelim ve çok çalışalım. Ülkesini en çok seven görevini en mükemmel şekilde yapandır. Daha öğretmenlerle bu ülkeye çok güzel işler yapacağız. Sizleri çok önemsiyor ve seviyoruz. Öğretmenler Günümüz kutlu olsun" dedi.

BAŞKANA ANLAMLI HEDİYE

Başkan Karaosmanoğlu'nun konuşmasının ardından kendisine tüm eğitimciler adına hat ve tezhip hocalarının yaptığı "Besmele" tablosu ve çiçek takdim edildi. Hediyeye teşekkür eden Başkan Karaosmanoğlu, "Öğretmen en güzel çiçektir" dedi.