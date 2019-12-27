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Büyükşehir orkestrası TRT'den tam not aldı

Bursa Büyükşehir Belediye Orkestrası Türk Halk Müziği Topluluğu tarafından Merinos AKKM'de düzenlenen konserde TRT Müzik Dairesi Başkanlığı Türk Halk Müziği ve Oyunları Müdürü Kubilay Dökmetaş hazırladığı özel repertuar ile Bursalılardan tam not aldı.

27.12.2019 15:38 | Son Güncelleme: 27.12.2019 15:38 Büyükşehir orkestrası TRT'den tam not aldı

İlk bölümde Hamit Gazigil eşliğinde sahneye çıkan Türk Halk Müziği Topluluğu saz ve ses sanatçıları TRT Türk Halk Müziği repertuarının oluşumunda önemli yeri olan, Ahmet Yamacı'nın derlediği eserlerden oluşan repetuar ile Anadolu'nun tüm yörelerinden türküler seslendirdi. Koro ve solo türkülerin sunulduğu birinci bölümün ardından sahneye çıkan Usta Sanatçı Kubilay Dökmetaş, her yıl çok sayıda program için şehirlerarası konserler verdiğini, Büyükşehir Belediye Orkestrası Halk Müziği Bölümü'nün yaptığı çalışmaların Türkiye'de örnek çalışmalar olduğunu ve Bursalıların Büyükşehir Belediyesi etkinliklerinden ziyadesiyle faydalandıklarından bahsetti.

Konserin sonunda teşekkür konuşması ve çiçek takdimi için sahneye davet edilen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursalıların Kültür ve Sanat ile iç içe olduklarını, çalışmaların özellikle kırsalda olmak üzere tüm ilçelerde devam edeceği müjdesini verdi.


Mustafa Fehmi Kubilay, Bursa, Şef, Güncel

Kaynak: Bültenler

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