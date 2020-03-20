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Büyükşehir otogarı dezenfekte etti

Büyükşehir otogarı dezenfekte etti Erzurum Otogarı'nda korona virüsüne karşı dezenfekte işlemi yapıldı.

20.03.2020 09:51 | Son Güncelleme: 20.03.2020 09:54
Büyükşehir otogarı dezenfekte etti
ERZURUM - Erzurum Otogarı'nda korona virüsüne karşı dezenfekte işlemi yapıldı.
Korona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Erzurum Otogarı ve çevresinde dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı. Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler otogarda bulunan firma yazıhanelerine, ortak kullanım alanlarına ve şehirlerarası ulaşımda kullanılan otobüslere titizlikle ilaçlama yaparak şehir çapında çalışmalarına devam etti.
Otogarda bekleyen vatandaşlar ise duyarlılıklarından dolayı ekiplere teşekkür etti. Büyükşehir otogarı dezenfekte etti

Kaynak: İHA

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Büyükşehir otogarı dezenfekte etti
Etiketler : Genel

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