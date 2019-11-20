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Büyükşehir Özel Eğitim Okulu kendi elektriğini üretiyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi'nin "Engelleri Güneşle Aşıyoruz" projesi kapsamında kurulan güneş panelleri faaliyete geçti.

20.11.2019 10:41 | Son Güncelleme: 20.11.2019 10:46Büyükşehir Özel Eğitim Okulu kendi elektriğini üretiyor
Antalya Büyükşehir Belediyesi Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi'nin "Engelleri Güneşle Aşıyoruz" projesi kapsamında kurulan güneş panelleri faaliyete geçti. Kendi elektriğini üretmeye başlayan merkezde yıllık 400 bin kilovatsaat enerji üretilecek.

Büyükşehir Belediyesi, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) desteğiyle,"Engelleri Güneşle Aşıyoruz" projesini hayata geçti. Proje ile Döşemealtı ilçesinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kurulumu tamamlanan güneş enerji santrali ile merkez kendi elektriğini kendisi üretip, tasarruf edecek. Elde edilen tasarruf ise okul yararına gerçekleştirilecek sosyal projelerde kullanılacak.

Yılda 400 bin KWH enerji

270 watt'lık 912 adet fotovoltaik panelin Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi binası çatısına kurulumu tamamladı ve üretim başladı. 246 kilovat kurulum gücündeki paneller yıllık 400 bin kilovatsaat enerji üretecek. Hedefler doğrultusunda binanın öz tüketimine yeterli olacak şekilde üretim yapılacak.

Tasarruf özel bireylere kullanılacak

Proje sayesinde elde edilecek tasarruf da yine okul yararına kullanılacak. Bu kapsamda 246 kilovat gücündeki güneş enerji sistemi ile enerji giderlerinin azaltılması, elde edilen tasarruf geliri sayesinde engelli bireylerin eğitime erişiminin arttırılması ve eğitim kalitesinin yükseltilmesine destek olunacak. Ayrıca elde edilen enerji tasarrufu ile merkezde bulunan iş ve meslek edinme atölyesi sayısının çoğaltılması da hedefleniyor. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

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