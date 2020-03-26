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Büyükşehir, Perşembe Pazarı'na dezenfekte çadırı kurdu

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, İzmit Perşembe Pazarı girişine dezenfektan çadırı kurarak vatandaşların ellerini dezenfektan ile temizlemelerini sağladı.

26.03.2020 15:02 | Son Güncelleme: 26.03.2020 15:03
Büyükşehir, Perşembe Pazarı'na dezenfekte çadırı kurdu

Şehir genelinde Koronavirüs 'e (Covid-19) karşı amansız bir mücadele veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sağlığını korumak için çalışmalarını her alanda sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Pazarcılar Odası İşbirliği ile İzmit ilçesinde kurulan Perşembe Pazarı'nda dezenfektan çadırı kurarak, Pazar esnafının ve pazara gelen vatandaşların ellerini dezenfekte etmesini sağladı.

ELLERE BULAŞABİLECEK VİRÜSE KARŞI EL DEZENFEKTANI

Virüs salgının yayılmaması için şehrin birçok noktasında dezenfekte çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların gıda ihtiyacını karşılamak için geldiği pazarlarda da önemler almaya başladı. Bu kapsamda Büyükşehir ekipleri, İzmit Perşembe Pazarı girişine dezenfektan çadırı kurdu. Ekipler Pazar esnafının ve vatandaşların, Pazar alanına girerken ellerine dezenfekte ile temizlemelerini sağladı. Koronavirüs ile mücadelede bilindiği üzere ellerin temiz tutulması, virüsün yayılmasını önlüyor.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Koronavirüs, İzmit, Güncel

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