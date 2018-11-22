Büyükşehir Personel Buluşmaları Sürüyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Manisa Büyükşehir Belediyesinin merkezdeki birimlerinde görev yapan personelleri ve MASKİ personelleri ile bir araya geldi.

Genç'e toplantısında Manisa Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Metin Memiş eşlik ederken, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Bilgen de hazır bulundu. Birimlerde çalışan personellerle bir araya gelen Genç, Manisa Büyükşehir Belediyesi hakkında bilgiler verirken, "Manisa Büyükşehir Belediyesi yıllar öncesinden çok farklı bir yere geldi. Buraya gelmesindeki en büyük etken, pay sahibi sizlersiniz. Az sayıda çalışan personeli ile yaptığı çalışmaları şu an 5 binlere varan çalışanlarıyla yürütüyor. Emeğiniz için sizlere teşekkür ediyorum" dedi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, toplantı sonunda Büyükşehir Belediyesi personelleri ve MASKİ personelleri ile ayrı ayrı hatıra fotoğrafı çektirdi.