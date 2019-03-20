Büyükşehir Personeline İlk Yardım Eğitimi

Gerçekleştirilen eğitimde ilk yardımın öncelikli amaçları ile ilk yardımın temel uygulamaları ve ilk yardım ilkeleri üzerinde duruldu.

İş sağlığı ve güvenliği kanunu gereğince Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde görevli personellere yönelik eğitimler devam ediyor. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen eğitimleri Daire Başkanı Talip Akbaş da yakından takip ediyor. Gerçekleştirilen eğitimde İlk yardımcı kimdir? İlk yardımın öncelikli amaçları nelerdir? İlk yardımın temel uygulamaları nelerdir? gibi temel ilk yardım ilkeleri üzerine duruldu. Büyükşehir Belediyesi'nin çeşitli birimlerinde görev yapan personellere eğitimde solunum yetmezliği, kanama, kesik, kaza, tıkanma, zehirlenme, hayvan ısırmaları, yaralanma konularında uygulamalı bilgiler verildi. Eğitim hakkında bilgi veren Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, Daire Başkanlığı olarak gerçekleştirdikleri ilk yardım eğitimlerine ara vermeden devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: Bültenler