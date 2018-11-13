Büyükşehir Personeline ''Python'' Programlama Eğitimi

Bu kapsamda Kurumsal Gelişim Dairesi, Veri Analizi ve İstatistik Şube Müdürlüğü personellerine, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Doç. Dr. Altan Çakır tarafından "Python ile Veri Bilimine Giriş" eğitimi verildi. Sekapark Otel'de verilen eğitimde personellere veri bilimi programlarının en önde gelenlerinden Python programlama diliyle veri analitiği, veri analiz teknikleri ve yapay zeka uygulamaları gibi konularda bilgiler aktarıldı.

ÇÖZÜM ODAKLI

6 gün boyunca 36 saat süren eğitimde personellere veri biliminde yer alan metot ve yaklaşımların kavranması, temel Python programlama ve veri bilimi için gerekli kütüphanelerin öğretilmesi hedeflendi. Eğitim ile ayrıca Python programlama dilini kullanarak istatiksel metot ve uygulama yeteneklerinin geliştirilmesi, veri bilimini kullanarak iş zekâsı problemlerine çözüm odaklı veriye dayalı güncel yaklaşımlar hakkında bilgiler aktarıldı.

VERİ NEDEN ÖNEMLİ?

Günümüzde gittikçe artan veri hacmi, büyük veri kavramını ortaya çıkarıyor. Bu duruma bağlı olarak kurumlar, düzensiz halde olan veri kümelerini kullanışlı ve anlamlı hale getirmek için çeşitli yöntemlere başvuruyorlar. Veri Bilimi sistematik olarak verilerin anlamlı hale getirilerek bilimsel bir bakış acısıyla takip edilmesine ve analiz edilmesine imkan veriyor. Bu sayede kurumlarda üst düzey raporların üretilmesine olanak sağlanıyor.

PYTHON İLE PROGLAMA DİLİ

Veri bilimi deyince bugün akla ilk gelen programlama dillerinden biri Python. Python 1996'da doğdu, ama uzun zaman bilimsel uygulamalarda diğer dillerin gölgesinde kaldı. Hakettiği yere son on yıl içinde ulaştı ancak. Son yıllarda programlama dillerinin yaygınlığı sıralamalarında düzenli olarak ilk üçe yerleşiyor.